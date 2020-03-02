أسامة عبد العزيز: أردوغان يصارع في سباق خاسر.. فيديو

قال أسامة عبد العزيز، الكاتب المتخصص في الشأن التركي، إن تركيا فى موقف مهزوم وحرج للغاية في إدلب وطرابلس، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي في مواجهة روسيا سيكون مهم جدًا لتركيا، حيث أنها ستحقق استفادة في حصولها على الأموال ودعم وجر الاتحاد الأوروبي الى مساندتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أردوغان الآن أمام مجموعة من التحولات الدبلوماسية التي يحاول أن يستخدمها في مصلحته.

وأكد أن موقف دول الاتحاد الأوروبي في هذه اللحظة ينتظر إشارة من الولايات المتحدة، موضحًا أنه من المؤكد أن أردوغان يصارع على سباق خاسر.