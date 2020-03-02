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محافظات

محافظ الغربية ونائبه يستعرضان إستعدادات المحافظة لتنفيذ برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى

الإثنين 02/مارس/2020 - 04:58 م
محافظ الغربية ونائبه
محافظ الغربية ونائبه يستعرضان إستعدادات المحافظة
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احمد علي
استعرض الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ إستعدادات المحافظة إجتماعًا لتنفيذ برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى والذى يستهدف دعم وتنمية مهارات الشباب وذلك ضمن أعمال مبادرة مراكب النجاة التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية. 

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقد اليوم بديوان عام المحافظة بحضور الدكتورة صفاء مرعى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالغربية وعدد من القيادات التنفيذية. 

وخلال الإجتماع؛ أكد محافظ الغربية أن الهدف من إقامة مثل هذه الدورات التدريبية هو توفير فرص عمل للشباب والحد من مشكلة البطالة والهجرة غير الشرعية. 

ومن جانبه؛ أكد نائب المحافظ أن هذا البرنامج التدريبى يتضمن عقد دورات تدريبية لحوالى 240 شخص مقسمة إلى 8 مجموعات كل مجموعه 30 فرد يتم تدريبهم على المهارات المختلفة بكافة القطاعات ، مؤكدًا أن هذه الدورات تساعد الشباب على إقامة مشروع خاص به. 

كما أشار نائب المحافظ إلى أن هذه الدورات تساهم فى تخريج عدد من الحرفيين القادرين على تصنيع منتج قوى يتمتع بالجودة والمنافسة، موضحًا أنه سيتم توفير ورش للتدريب وقاعات للمحاضرات بمدن سمنود وزفتى وكفر الزيات والمحلة الكبرى وسوف تناقش هذه المحاضرات "جاهزية سوق العمل والهجرة غير الشرعية وريادة الأعمال وتوعية بمخاطر الهجرة الغير شرعية  على أن تبدأ هذه الدورات يوم الخميس القادم وتستمر لمدة أسبوع". 

وخلال الإجتماع؛ طالب نائب المحافظ التربية والتعليم والتضامن الإجتماعى والشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة بتوفير المتدربين والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة. 

وأعلن نائب المحافظ عن إقامة معرض للمنتجات اليدوية يوم 12 مارس بقاعة المؤتمرات بالجامعة خلال اليوم الختامى للدورات بحيث يتضمن شقين الأول توظيفى ويتم دعوة حوالى 600 شاب من الباحثين عن فرصة عمل وذلك لتوفير فرص عمل لهم والشق الأخر لعرض المنتجات الحرفية وتقوم المحافظة بالإشراف عليه وتنظيمه.

وفى نهاية الإجتماع؛ أكد الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ أننا جميعًا نعمل لمساعدة الشباب فى توفير فرص عمل مناسبة للقضاء على البطالة وخطورة الهجرة غير الشرعية.
محافظ الغربية ونائبه يستعرضان إستعدادات المحافظة لتنفيذ برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى
محافظ الغربية ونائبه يستعرضان إستعدادات المحافظة لتنفيذ برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى
محافظ الغربية ونائبه يستعرضان إستعدادات المحافظة لتنفيذ برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى
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