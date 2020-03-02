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محافظات

وصول 2810 بطاقات تموينية جديدة وتحرير 34 محضرًا في كفر الشيخ

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:10 م
وصول 2810 بطاقة تموينية
وصول 2810 بطاقة تموينية جديدة وتحرير 34 محضرًا في كفر الشيخ
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محمود زيدان
أعلن عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي، اليوم، أن مديرية التموين بكفر الشيخ تسلمت 2810 بطاقة تموينية ذكية جديدة ما بين بدل تالف وبدل فاقد واستخراج جديد وفصل اجتماعي.

وقال الهابط، إن المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، قد وجه بتشكيل لجنة لفرز تلك البطاقات التموينية الجديدة.

وأضاف، ووجه وكيل الوزارة بتسليمها للمكاتب التموينية المختصة بدائرة المحافظة لتقوم تلك المكاتب بدورها بتسليمها لأصحابها وتفعيلها للصرف اعتبارا من بداية الشهر المقبل.

وفي سياق متصل، شنت إدارات الصحة و الطب البيطري والتموين بمركز الحامول بكفر الشيخ، حملة مكبرة، استهدفت المرور على المخابز ومحلات الجزارة والأسواق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ  الإقليم.

وأسفرت الحملة، عن تحرير 34 محضرًا، منها 10 محاضر بمعرفة التموين للمخابز ، 6 محاضر بمعرفة الطب البيطري، و 18 محضرًا بمعرفة الصحة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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