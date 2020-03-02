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أخبار البلد

من مجلة قادة قارة أفريقيا.. راوية منصور السيدة الأكثر تأثيرا في القارة السمراء.. صور

الإثنين 02/مارس/2020 - 04:03 م
راوية منصور
راوية منصور
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كُرمت المصرية راوية منصور كالشخصية الأكثر تأثيرا في إفريقيا لعام 2019، وذلك بعد فوزها في التصويت الذي طرحته مجلة "قادة قارة أفريقيا" على الشخصيات الأكثر تأثيرًا في قارة أفريقيا لعام 2019، وذلك في احتفال في جنوب إفريقيا.

وتنافست راوية منصور مع كل من جيفتى لامبتى، الغانية التي تشغل منصب المديرة العامة لمجموعة شركات سيدالكو، وأيضا النيجيرية هيلين أورتسيجافور العضو المنتدب والمدير التنفيذى لمجموعة إيجل هايتس.

وتطرح مجلة قادة أفريقيا ذلك التصويت كل عام، لاختيار أفضل الشخصيات المؤثرة في قارة أفريقيا.

راوية منصور هي المرأة المصرية الوحيدة التي نجحت في الوصول إلى القائمة النهائية للشخصيات الأفريقية التي تم ترشيحها لنيل جائزة المرأة القيادية الأفريقية لعام ٢٠١٩.

راوية منصور عضو في المجلس القومى للمرأة للعلاقات الخارجية واللجنة الريفية، ومثلت مصر في رومانيا في الدول الفرنكفونية لتمكين المرأة، وعضو في كل من "مجلس سيدات الأعمال العرب"، و"مبادرة كلينتون العالمية"، و"معهد الأرض بجامعة كولومبيا"، و"مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء" لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP".

وأسست العديد من الشركات، منها: "OASIS" عام 2012، و"شركة رامسكو للتجارة والتوزيع" عام 2011، و"مؤسسة رامسكو للتطوير الزراعي المستدام" عام 2009، و"رامسكو للعمارة المكررة والتصميم الداخلي" عام 1999. 

وساهمت من خلال «شركة ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات» في إزالة النفايات العامة، وتطوير أنظمة النفايات لثلاثة أحياء في القاهرة: الدويقة؛ وزينهم، وبيراميد هيلز، ولديها عدة براءات اختراع لتدوير المخلفات الزراعية وتعمل على تنفيذ مفهوم الزراعة المستدلم والاقتصاد الدائرى التي تخدم أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

ونالت «الجائزة الأولى على مستوى العالم في ريادة الأعمال» عام 2017 من قبل "الاتحاد الدولي لسيدات الأعمال".
من مجلة قادة قارة أفريقيا.. راوية منصور السيدة الأكثر تأثيرا في القارة السمراء.. صور
من مجلة قادة قارة أفريقيا.. راوية منصور السيدة الأكثر تأثيرا في القارة السمراء.. صور
من مجلة قادة قارة أفريقيا.. راوية منصور السيدة الأكثر تأثيرا في القارة السمراء.. صور
من مجلة قادة قارة أفريقيا.. راوية منصور السيدة الأكثر تأثيرا في القارة السمراء.. صور
من مجلة قادة قارة أفريقيا.. راوية منصور السيدة الأكثر تأثيرا في القارة السمراء.. صور
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