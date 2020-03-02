بسبب فيروس كورونا.. الهلال السعودي يحذر لاعبيه

قالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن إدارة نادي الهلال حذرت لاعبي الفريق، من السفر خارج البلاد، خلال إجازة اليومين الممنوحة لهم، بعد تأجيل مباراتهم أمام باختاكور الأوزبكي، التي كان من المقرر إقامتها غدًا، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.



وذكرت الصحيفة إن إدارة الهلال طالبت لاعبي الفريق باتخاذ الاحتياطات اللازمة والحذر من السفر خارج السعودية، خاصة البلدان التي تم اكتشاف حالات إصابة فيها بفيروس كورونا.



وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن عددًا من اللاعبين تلقوا تنبيهات على هواتفهم، لتوخي الحذر، حرصًا على سلامتهم في ظل ما تعانيه العديد من البلدان من تسجيل حالات إصابة بالمرض.