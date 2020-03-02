صاحب فرن وسائق توك توك .. حكاية عشق حرام تنتهي بالدم فى بهتيم

قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة عمرو عوض إحالة ربه منزل وعشيقها محكمة الجنايات حيث استدرج العشيق الزوج وقتله واستولى على التوك توك الخاص به وتليفونه المحمول سلمهما لزوجته لإخفائهما.





وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد اسماعيل عبدالله مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة سائق يدعى "أ. م"40 سنة سائق توك توك مسجاة على الأرض بمنطقة بهتيم التابعة لمدينة شبرا الخيمة وبها عدة طعنات متفرقة بالبطن والصدر وعثر معه على حافظة نقوده ومبلغ مالى .





وبسؤال زوجته وتدعى "ش .م" 29 سنة، ربة منزل قررت بخروج زوجها للعمل على التوك توك ولم يعد للمنزل ولم تعرف أين ذهب منذ أن ترك المنزل ذاهبا للعمل.





وتبين أن وراء الجريمة مالك مخبز يدعى "م.ح" 32 سنة على علاقة عاطفية بزوجة "المجنى عليه" حيث جرى ضبطه واعترف بارتكاب الجريمة لوجود علاقة عاطفية بينه وبين زوجة المجنى عليه خشية افتضاح أمرهما فعقدا العزم على التخلص منه وقام المتهم باستدراج المجنى عليه بحجة العشاء سويا والتخلص منه وتسليم التوك توك والتليفون للمتهمة.





تم ضبط المتهمة وبمواجهتها بالمتهم أقرت بالجريمة وأرشدت عن متعلقات زوجها القتيل، مشيرة أنها ارتبطت بعلاقة عاطفية مع المتهم وطلبت منه التخلص من المجنى عليه ليخلو لهما الجو ويتزوجا وأنه عقب قتل زوجها قام بالاتصال بها، وتقابلا وأعطاها التوك توك الخاص بالمجنى لكى تقوم ببيعه.





وتم التحفظ على المتهمين وتولت النيابة التحقيق وأمرت النيابة العامة بحبسهما ووجهت لهما تهمة القتل العمد وقررت إحالتهما لمحكمة الجنايات .