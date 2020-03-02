مادة جديدة تضاف للمجموع.. التعليم: كتاب المبادئ السماوية ليس بديلا عن المواد الدينية

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إنه بداية من العام الدراسي المقبل سيكون هناك كتاب يضم المبادئ السماوية كلها وسيتم تدريسه لكل الطلاب وسيدخل في المجموع ليكون محل اهتمام من جميع الطلاب.





جاء ذلك خلال فعالية "أسبوع التعليم بمكتبة الإسكندرية" الذي ينظمه قطاع المكتبات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومؤسسة (EduVation) للتعليم والتدريب، وعدد من المؤسسات والمبادرات والشخصيات العامة المعنيين بالعملية التعليمية في مصر.







وشدد حجازي، على أن تدريس مواد التربية الدينية الإسلامية والمسيحية سيظل قائما كما هو في كتب منفصلة عن مادة المبادئ السماوية، لافتا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة في بناء قيم المواطنة والتسامح وقبول الآخر.







وأشار إلى إن العملية التعليمية قضية مجتمع، ولابد من أن تتكاتف كل الجهود من أجل تحقيق الهدف المنشود بتطوير التعليم لتنمية الإنسان المصري ليكون قادرًا على مواكبة التطور الذي يشهده العالم







جدير بالذكر أن أسبوع التعليم يستمر حتى يوم 5 مارس 2020، ويتضمن محاضرات تعريفية وجلسات نقاشية وورش عمل على مدار الأسبوع، بالإضافة إلى التعريف ببرنامج المعلمون 2030 الذي ينظمه قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية.