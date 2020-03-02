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حوادث

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة شرطة مع تروسيكل بأسيوط

الإثنين 02/مارس/2020 - 04:18 م
حادث مرورى
حادث مرورى
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إيهاب عمر
أصيب 3 أشخاص، إثر تصادم سيارة نقل تابعة لمركز شرطة ساحل سليم، مع تروسيكل أمام قرية الجمسة بأسيوط.

كان اللواء أسعد الذكير مدير امن اسيوط، تلقي اخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد تصادم سيارة نقل تابعة لمركز شرطة ساحل سليم مع تروسيكل امام قرية الجمسة دائرة المركز ووقوع مصابين.


وتبين بعد الانتقال والمعاينة إصابة كل من "محمد حازم كامل" ٥ سنوات، منشية همام، و"مصطفى كامل محمود" ٣٤ سنة، منشية همام، وتم تحويلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي، "كامل محمود طه" ٦٣ سنة - منشية همام، وتم نقله إلى مستشفى ساحل سليم المركزي وجاري تحرير المحضر اللازم.
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