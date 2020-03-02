إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة شرطة مع تروسيكل بأسيوط

أصيب 3 أشخاص، إثر تصادم سيارة نقل تابعة لمركز شرطة ساحل سليم، مع تروسيكل أمام قرية الجمسة بأسيوط.





كان اللواء أسعد الذكير مدير امن اسيوط، تلقي اخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد تصادم سيارة نقل تابعة لمركز شرطة ساحل سليم مع تروسيكل امام قرية الجمسة دائرة المركز ووقوع مصابين.





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