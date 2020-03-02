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رياضة

وزير الشباب يوجه التحية إلى شوقي غريب في لقائه المفتوح مع الإعلام

الإثنين 02/مارس/2020 - 04:06 م
اشرف صبحى
اشرف صبحى
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ريهام بكير
وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التحية والتقدير للكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي في لقائه المفتوح  مع الإعلاميين بمقر وزارة الشباب والرياضة.

وقال وزير الشباب إنه يوجه التحية للكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي الذي لعب دورا وطنيا وفنيا علي أعلي مستوي خلال قيادته للمنتخب الاولمبي في بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنه والتي استضافتها مصر في نوفمبر الماضي وتوج الفريق المصري بالبطولة وتأهل لاولمبياد طوكيو 2020 

جاء ذلك خلال استعراض "صبحي" لدور الوزير والدولة في دعم الفرق الوطنية باعتباره دارس لعلم النفس الرياضي وطرق تحفيز الابطال لتحقيق الانجازات، مستشهدا بتجربته مع منتخبي كرة القدم وكرة اليد وكذلك الحرص علي استقبال الرياضيين الابطال في المطار عقب عودتهم متوجين من البطولات الخارجية. 

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن دور الوزير مهم وأساسي في هذه الامور ويجب ألا يعنيه مصطلح تدخل حكومي او غيره لانه دور حيوي يلعبه ممثل الدولة في مثل هذه الامور.

كان الدكتور أشرف صبحي أدار حوارا مفتوحا مع عدد من الإعلاميين شرح فيه ماتم انجازه خلال المرحلة الماضية والرد على بعض الانتقادات التي قد يوجهها له البعض في عدم التدخل بعدد من الأمور الرياضية مؤكدا انه ليس من مهمته التدخل في الأزمات.
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