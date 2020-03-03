AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إغلاقها منذ 4 أعوام..مدرسة سعيد سرحان بكوم الدكة خارج الخدمة..والأهالي: كثافة الفصول عالية

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:01 ص
مدرسة
مدرسة
Advertisements
جمالات الدمنهوري
يعانى أهالى قرية كوم البركة بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة من هدم مدرسة سعيد محمود سرحان للتعليم الأساسى التابعة لقريتهم، منذ ٤ سنوات بعد أن آلت للسقوط مما تسبب فى حالة من الارتباك لدى الأهالى بسبب رفع كثافة فصول المدرسة التى ألتحق بها أبناؤهم  مما يعوق عملية التحصيل الدراسي لديهم .

وعلى الرغم من أن قرية كوم البركة هى القرية الأم لمجلس القرية، إلا أن مشكلة مدرسة سعيد محمود سرحان للتعليم الأساسى لم تر إستجابة من المسئولين على مدار الأربع سنوات الماضية.

ومن جانبها أكدت" زينب محمد رضا" ربة منزل من أهالى قرية كوم البركة بأن هدم مدرسة سعيد محمود سرحان للتعليم الأساسى تسبب على مدار ٤ سنوات فى رفع كثافة التلاميذ بفصول المدرسة الملحقة التى انتقل إليها التلاميذ بعد هدم مدرستهم مما أدى إلى عدم تركيز واستيعاب التلاميذ للعملية التعليمية.

وأشارت" رضا "إلى أن مدرسة التعليم الأساسي بقرية كوم البركة كانت تخدم تلاميذ أكثر من ٢٥ تابعا وقرية يقدر عددهم بنحو ألف تلميذ واضافت بأن أهالى القرية استغاثوا عشرات المرات برؤساء الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار السابقين والحالى لإتخاذ إجراءات نحو إنشاء المدرسة . 

وبعرض مشكلة مدرسة سعيد محمود سرحان للتعليم الأساسي بقرية كوم البركة بمركز كفر الدوار على النائب محمود شعلان عضو مجلس النواب بدائرة مركز كفر الدوار وعضو هيئة مكتب مستقبل وطن زف بشرى سارة لأهالى دائرته وأكد فى تصريحات خاصة  لـ "صدى البلد" بأنه حصل على موافقة من وزير التربية والتعليم بإدراج مدرسة سعيد محمود سرحان للتعليم الأساسي بكوم البركة فى خطة هئية الأبنية التعليمية لتنفيذيها خلال عام مشيرًا إلى تجهيزها للطرح بعدد ٣٣ فصلا بإستثمارات تقدر بمبلغ ٨ مليون جنيه.

واضاف شعلان بأنه استطاع أيضًا حل مشكلة مدرسة التمامة للتعليم الأساسي بعد صدور قرار لإزالتها منذ ٤ سنوات وتمكن من الحصول على موافقة من وزير التربية والتعليم بادارج المدرسة فى خطة هيئة الأبنية التعليمية لتنفيذها خلال عام بعدد ١١ فصلا باستثمارات ٦ مليون جنيه.
  
وقال عضو مجلس النواب  بأنه لا يألوا جهدًا فى قضاء احتياجات وخدمات أهالى دائرته وأنه يعمل جاهدًا على توفير كافة الخدمات الحياتية للأهالى.

إغلاقها منذ 4 أعوام..مدرسة سعيد سرحان بكوم الدكة خارج الخدمة..والأهالي: كثافة الفصول عالية
إغلاقها منذ 4 أعوام..مدرسة سعيد سرحان بكوم الدكة خارج الخدمة..والأهالي: كثافة الفصول عالية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أطفالنا مهددون بالغرق.. أهالى كفر أبو الديب بالشرقية يطالبون بإنشاء كوبرى مشاة.. صور

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: الزمالك سيشارك في البطولة العربية.. واللاعبون صرفوا مستحقاتهم

تملأ قبرك نورا وترافقك إلى يوم القيامة.. علي جمعة يوصي بـ5 أذكار يغفل عنها كثيرون

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3-3-2020 والقنوات الناقلة

بملابس غير تقليدية .. بلقيس تتألق فى أحدث جلسة تصوير

اشتري iphone 7 جديد بـ2000 جنيه

اليوم.. بعثة الزمالك تتوجه إلى تونس لخوض موقعة الحسم أمام الترجي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار جيلي geely الصينية اليوم في مصر لم تتأثر رغم كورونا.. صور

لن تصدق.. سعر غير متوقع لفستان أحلام.. صور

صدفة ولا تقليد.. ممثلة تركية تثير الجدل بنفس جاكيت محمد رمضان