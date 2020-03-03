إغلاقها منذ 4 أعوام..مدرسة سعيد سرحان بكوم الدكة خارج الخدمة..والأهالي: كثافة الفصول عالية

يعانى أهالى قرية كوم البركة بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة من هدم مدرسة سعيد محمود سرحان للتعليم الأساسى التابعة لقريتهم، منذ ٤ سنوات بعد أن آلت للسقوط مما تسبب فى حالة من الارتباك لدى الأهالى بسبب رفع كثافة فصول المدرسة التى ألتحق بها أبناؤهم مما يعوق عملية التحصيل الدراسي لديهم .





وعلى الرغم من أن قرية كوم البركة هى القرية الأم لمجلس القرية، إلا أن مشكلة مدرسة سعيد محمود سرحان للتعليم الأساسى لم تر إستجابة من المسئولين على مدار الأربع سنوات الماضية.





ومن جانبها أكدت" زينب محمد رضا" ربة منزل من أهالى قرية كوم البركة بأن هدم مدرسة سعيد محمود سرحان للتعليم الأساسى تسبب على مدار ٤ سنوات فى رفع كثافة التلاميذ بفصول المدرسة الملحقة التى انتقل إليها التلاميذ بعد هدم مدرستهم مما أدى إلى عدم تركيز واستيعاب التلاميذ للعملية التعليمية.





وأشارت" رضا "إلى أن مدرسة التعليم الأساسي بقرية كوم البركة كانت تخدم تلاميذ أكثر من ٢٥ تابعا وقرية يقدر عددهم بنحو ألف تلميذ واضافت بأن أهالى القرية استغاثوا عشرات المرات برؤساء الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار السابقين والحالى لإتخاذ إجراءات نحو إنشاء المدرسة .





وبعرض مشكلة مدرسة سعيد محمود سرحان للتعليم الأساسي بقرية كوم البركة بمركز كفر الدوار على النائب محمود شعلان عضو مجلس النواب بدائرة مركز كفر الدوار وعضو هيئة مكتب مستقبل وطن زف بشرى سارة لأهالى دائرته وأكد فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأنه حصل على موافقة من وزير التربية والتعليم بإدراج مدرسة سعيد محمود سرحان للتعليم الأساسي بكوم البركة فى خطة هئية الأبنية التعليمية لتنفيذيها خلال عام مشيرًا إلى تجهيزها للطرح بعدد ٣٣ فصلا بإستثمارات تقدر بمبلغ ٨ مليون جنيه.





واضاف شعلان بأنه استطاع أيضًا حل مشكلة مدرسة التمامة للتعليم الأساسي بعد صدور قرار لإزالتها منذ ٤ سنوات وتمكن من الحصول على موافقة من وزير التربية والتعليم بادارج المدرسة فى خطة هيئة الأبنية التعليمية لتنفيذها خلال عام بعدد ١١ فصلا باستثمارات ٦ مليون جنيه.

وقال عضو مجلس النواب بأنه لا يألوا جهدًا فى قضاء احتياجات وخدمات أهالى دائرته وأنه يعمل جاهدًا على توفير كافة الخدمات الحياتية للأهالى.



