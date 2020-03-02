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توك شو

سمير التقي: يجب محاسبة قطر على كل أفعالها.. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 04:17 م
سمير التقي
سمير التقي
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اسراء صبري
قال الدكتور سمير التقي، مدير مركز الشرق الأوسط للبحوث، إن قطر هي من تتحمل كافة نتائج تعليقات الإرهابي جمال ريان، لافتا إلى أنها تحتوى على الكثير من الشخصيات التى تمثل خطر وتهديد للوضع الإقليمي العربي.
 
وأوضح سمير التقي، أثناء مداخلته الهاتفية على قناة اكسترا نيوز، ان كل ما يصدر من أشخاص تابعين لقناة الجزيرة أو الإعلاميين القطريين، ستحاسب عليه قطر مثل التهديدات بالاغتيالات لزعماء عرب.

وأكد مدير مركز الشرق الأوسط للبحوث، أن ما يقوم به الأشخاص في قطر، يعد اختراق لكل تقاليد العرف الدبلوماسي والتقاليد العربية.

ولفت سمير التقي، إلى أن حان محاسبة قطر على كل تلك التهديدات والأفعال، مشيرا إلى أن استخدام قطر للقضية الفلسطينية يعد متاجرة بها، مؤكدا أن قطر تعد من أولى الدول التي تعاونت مع إسرائيل.
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