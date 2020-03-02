نورهان البطريق تكتب :لا تستسلموا لأوقات فراغكم‎

متعب ذلك الوقت الذي تنفرد فيه بنفسك، مع أنه الوقت المخصص لإراحة فكرك، إنما رغم ذلك كان أكثر الأوقات إرهاقًا للعقل، وألمًا للقلب، وإجهادًا للبال.





فقد يحتمل المرء إرهاقه الجسدي في سبيل ألا يحصل على وقت فراغ حتى لا يرهق روحه بكثرة التساؤلات، أو أن يعتب على قلبه جراء سوء اختياره لهم، أو أن يلقي باللوم على عينيه اللتين كانت تتعمدان أن تغض الطرف عن أخطائهما، أو أن يشعر بالذنب لأنه لم يبادر بالانسحاب مبكرًا وقتما كان وجوده غير مرغوب فيه، وأحيانًا يصف نفسه بالسذاجة عندما يتذكر أفعاله ومواقفه نحو من لا يستحقون. لذلك اشغلوا أنفسكم ولا تستقبلوا أوقات الفراغ بالترحاب لأنها كثيرًا ما يكون بين ثناياها الهوان، وتحمل بين طياتها العذاب.