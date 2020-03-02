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توك شو

ريحة ماسبيرو .. الإعلامي أحمد مختار يروي حكايته مع السينما والمسرح ..فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 04:31 م
ماسبيرو
ماسبيرو
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نورهان رأفت

قال الإعلامي أحمد مختار، إنه كان يعمل حوالي 18 ساعة يوميا، منهم 4 حلقات تلفزيونية، على القناة الأولى وخمس حلقات خاصة بالقنوات الفضائيه.

 

وأضاف أحمد مختار خلال حواره لـ برنامج "انبوكس" الذي يذاع علي فضائية "صدى البلد  بلس"، أن الاجتهاد من أهم عوامل النجاح في العمل التلفزيوني.

 

وأشار أحمد مختار إلى أن  برنامج  "أمانى وأغانى"، كان يحصد إعجابا جماهيريا كبيرا من قبل المواطنين.


وأوضح  أحمد مختار، إن فكرة البرنامج التي كانت تهتم بتسجيل آراء الطلاب، أثناء امتحانات الثانوية العامة.


وتابع : أن البرنامج استمر لمدة سنوات ، موضحا أن برنامجه من اول البرامج التي كانت تستضيف الأوائل.

 

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