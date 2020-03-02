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رياضة

بيان رسمي جديد من الترجي التونسي قبل مواجهة الزمالك المرتقبة

الإثنين 02/مارس/2020 - 04:23 م
الزمالك والترجى
الزمالك والترجى
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عمرو الحلواني
أصدرت إدارة الترجي الرياضي التونسي، اليوم الإثنين، بيانا تضمن نداء لجماهير الفريق قبل مواجهة الزمالك المقرر إقامتها الجمعة المقبل فى إطار لقاءات إياب الدور ربع النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وطالبت إدارة الترجي جماهيرها فى بيان رسمي  بالحضور إلى الملعب بالزي التقليدي للفريق باللونين الأصفر والأحمر من أجل وحدة المدرج وتقديم كافة الدعم والمساندة للفريق خلال مباراة أمام الزمالك.

ويضغط مسئولو الترجي بقوة فى الوقت الحالى من أجل السماح بحضور 50 ألف مشجع خلال مواجهة الزمالك المقبلة.

يذكر أن الزمالك نجح فى الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ومن المقرر أن يلعب الفريقان معا من جديد مساء الجمعة المقبل فى إطار لقاءات إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.


بيان رسمي جديد من الترجي التونسي قبل مواجهة الزمالك المرتقبة
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