لأول مرة .. بنك التعمير والإسكان يتعامل بلغة الإشارة

صرح حسن غانم رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب فى بنك التعمير والاسكان بالبدء بتفعيل خدمة التعامل بلغة الإشارة بفرع جسر السويس وذلك اعتبار من يوم الأحد الأول من مارس.









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وأضاف حسن غانم أن تفعيل هذه الخدمة يسهم في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة والافراد من الصم و البكم وإدراجهم تحت مظلة الشمول المالي.





وأشار غانم إلي أنه سوف يتم إعفاء تلك الفئات من الأفراد من مصاريف فتح الحساب والحد الادني للرصيد في جميع فروع البنك .









تقدم هذه الخدمة بالفرع بالتعاون مع الجمعية المصرية لرعاية الصم وضعاف السمع والتي سوف يتواجد مندوب لها بصفة مؤقتة داخل الفرع للتعامل مع العملاء و تدريب موظفي البنك علي التعامل بلغة الإشارة.







