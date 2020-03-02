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اقتصاد

لأول مرة .. بنك التعمير والإسكان يتعامل بلغة الإشارة

الإثنين 02/مارس/2020 - 07:18 م
احمد عبد القوى
صرح حسن غانم رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب فى بنك التعمير والاسكان بالبدء بتفعيل خدمة التعامل بلغة الإشارة بفرع جسر السويس وذلك اعتبار من يوم الأحد الأول من مارس.


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وأضاف حسن غانم أن تفعيل هذه الخدمة يسهم في دعم  ذوي الاحتياجات الخاصة والافراد من الصم و البكم وإدراجهم تحت مظلة الشمول المالي.

 
وأشار غانم إلي أنه سوف يتم إعفاء تلك الفئات من الأفراد من مصاريف فتح الحساب والحد الادني للرصيد في جميع فروع البنك .


تقدم هذه الخدمة بالفرع  بالتعاون مع الجمعية المصرية لرعاية الصم وضعاف السمع والتي سوف يتواجد مندوب لها بصفة مؤقتة داخل الفرع للتعامل مع العملاء و تدريب موظفي البنك علي التعامل بلغة الإشارة.


ويأتى ذلك في إطار اهتمام بنك التعمير والاسكان الدائم نحو خدمة المجتمع والتفاعل مع أفراده.

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