استمرار القوافل الطبية والتوعوية بفيروس كورونا بكلية التمريض جامعة المنصورة

استمرت اليوم الاثنين القوافل الطبية بكلية التمريض جامعة المنصورة للكشف عن أمراض الضغط والسكر والسمنة وهشاشة العظام والتوعية الصحية بفيرس كورونا المستجد وكيفية التعرف علي أعراضه والوقاية منه.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف عبدالباسط رئيس جامعه المنصورة واشراف الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكت ورة امينة النمر عميد الكلية، الدكتورة وفاء فتحى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،الدكتورة وفاء جميل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وتحت اشراف الدكتورة سحر سليمان رئيس قسم تمريض صحة المجتمع وبتنسيق الدكتورة نجوى نبيه و الدكتورة نرجس فتحى وتنفيذ مجموعه من طلاب المستوى الرابع.





وقام قسم تمريض صحة مجتمع بقياس الضغط والسكر ومعدل كتلة الجسم لجميع العاملين بالكلية كما نظم جلسة توعوية للجهاز الإداري للتوعية بفيروس كورونا وتناولت الجلسة التعريف بالفيروس المستجد واعراضه مثل الحمي والسعال و ضيق التنفس .





كما تناول الفريق الطبي اهم الطرق للوقاية من فيروس كورونا وهي غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام وتغطية الأنف والفم عند السعال والعطس وطهي اللحوم والبيض جيدا وتجنب الاتصال المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي من سعال وعطس.





كما جرى توضيح بعض النصائح الهامة عند ظهور أعراض مشتبه فيها للإصابة بالفيروس كضرورة التوجه مباشرة الي اقرب مستشفي والاتصال بالصحة ٩٣٧ وارتداء الكمامة الطبية. وأكد الفريق الطبي أن نسبة الشفاء تبلغ أكثر من ٩٠% عند الاكتشاف.