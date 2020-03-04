عاوز تشتغل مضيف.. إليك هذه الفرصة

تنظم طيران الإمارات مسابقة على مدى ثلاثة أيام للتوظيف في مصر لاستقطاب مزيد من الشابات والشبان المصريين للعمل كمضيفين جويين مع أكبر ناقلة دولية في العالم. ‏ وتأتي هذه الحملة في إطار جهود طيران الإمارات المستمرة لتعزيز أطقم الخدمات الجوية، وتلبية متطلبات التوسعات السريعة لأسطولها ومحطاتها.





ويلتقي مسؤولون من قسم التوظيف في طيران الإمارات مع المهتمين بالعمل خلال "الأيام المفتوحة" التي تعتزم الناقلة تنظيمها، الأول اليوم الإثنين الموافق 2 مارس 2020 في الأقصر، والثاني يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2020 في القاهرة واليوم الأخير هو الأربعاء 26 مارس 2020 في مدينة الجونة بالغردقة.





وتتضمن الأيام المفتوحة عروضًا إيضاحية يقدمها مسئولو التوظيف للحضور وعمليات اختيار أولية ومجموعات عمل نقاشية، وسوف يدعى من تنطبق عليهم الشروط إلى مقابلات رسمية لاحقًا، وينتقل المرشحون بعدئذ إلى المقر الرئيس لطيران الإمارات، حيث ستتاح لهم فرصة الإقامة في دبي، التي تشتهر بطابعها العالمي ومراكز التسوق والفنادق الحديثة ومستوى المعيشة الراقي.