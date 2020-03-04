AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

عاوز تشتغل مضيف.. إليك هذه الفرصة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:28 ص
مضيف طيران
مضيف طيران
Advertisements
احمد عبد القوى

تنظم طيران الإمارات مسابقة على مدى ثلاثة أيام للتوظيف في مصر لاستقطاب مزيد من الشابات والشبان المصريين للعمل كمضيفين جويين مع أكبر ناقلة دولية في العالم.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود طيران الإمارات المستمرة لتعزيز أطقم الخدمات الجوية، وتلبية متطلبات التوسعات السريعة لأسطولها ومحطاتها.


ويلتقي مسؤولون من قسم التوظيف في طيران الإمارات مع المهتمين بالعمل خلال "الأيام المفتوحة" التي تعتزم الناقلة تنظيمها، الأول اليوم الإثنين الموافق 2 مارس 2020 في الأقصر، والثاني يوم الاثنين الموافق 23  مارس 2020 في القاهرة واليوم الأخير هو الأربعاء 26 مارس 2020 في مدينة الجونة بالغردقة.


وتتضمن الأيام المفتوحة عروضًا إيضاحية يقدمها مسئولو التوظيف للحضور وعمليات اختيار أولية ومجموعات عمل نقاشية، وسوف يدعى من تنطبق عليهم الشروط إلى مقابلات رسمية لاحقًا، وينتقل المرشحون بعدئذ إلى المقر الرئيس لطيران الإمارات، حيث ستتاح لهم فرصة الإقامة في دبي، التي تشتهر بطابعها العالمي ومراكز التسوق والفنادق الحديثة ومستوى المعيشة الراقي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمشاركة 30 شركة.. تنظيم ملتقى للتوظيف في أسيوط

30 عاما .. طيران الإمارات تحتفل ببدء خدماتها إلي السعودية

وكيل نقل النواب: شركات التوظيف الوهمية تتلاعب بأحلام الشباب

ترشيحاتنا

حقيقة قرار إخلاء المدارس من 7 مارس المقبل..فيديو

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يرفض الحل الودي لأزمة القمة.. كلوب يعلن شروطه لانضمام محمد صلاح إلى منتخب مصر الأولمبي

ملخص مباراة ليفربول وتشيلسي بكأس الاتحاد الإنجليزي ..فيديو

«الصحة البريطانية» تدرس الاستعانة بأطباء على المعاش بسبب كورونا

عاجل.. مقتل وإصابة أكثر من 10 جنود أتراك في سوريا

الإمارات تعلن إغلاق المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور من كواليس مسلسل الاختيار لـ أمير كرارة.. شاهد

أسعار تويوتا toyota في السعودية اليوم .. صور

بحضور عمرو موسى وزاهي حواس وحسين فهمي.. افتتاح معرض فاروق حسني