سيدة اكتشفت أن ابنتها تسرق مال أبيها.. وأمين الفتوى يرد.. فيديو

أرسلت سيدة سؤالاً إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى«فيسبوك» تقول فيه: « تتناقص أموالاً من زوجي وبدأ يشك في ويتهمني بالسرقة، وبعد بحثي في الموضوع تبين لي أن ابنتنا هي من تقوم بالسرقة، علماً أنه لا يبخل عليها بشيء وعندما تطلب مالاً يعطيها؛ فماذا أفعل؟».





وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، السائلة قائلاً: " تحدثي أمامها عن حرمانية السرقة وما تجلبه على المرأ من مساوئ دون توجيه الحديث لها بعينها".





ونصح « شلبي» السائلة ألا تخبر زوجها في البداية، بل تبين العقوبة الربانية للسرقة أمام البنت إضافة إلى الدعاء بقولها: « اللهم عافينا من السرقة وأبعدها عن وعن أحبتنا».





وتابع أمين الفتوى: وانصحي زوجك أيضاً أن يحفظ أمواله جيداً بوضعها في مكان مخصص يحفظها من الضياع أو السرقة، مشيراً إلى قوله - تعالى-: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ..»، ( سورة النساء: الآية 71).





حكم سرقة الولد من مال أبيه .. الإفتاء توضح

من جانبه، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الشخص الذي كان يسرق من مال أبيه أو أمه، ينبغي عليه أن يعلمهما بما كان يفعل، وأن يطلب منهما أن يسامحاه، مشيرًا إلى أنه لا يقام عليه حد السرقة؛ لوجود شبهة مِلك؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ادرؤوا الحدود بالشبهات».









وأضاف «عثمان» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم سرقة الولد من مال أبيه؟ أنه ينبغي عليه الاستغفار، وعدم تكرار السرقة.





وكانت دار الإفتاء قد ذكرت أن الأصل في الشريعة الإسلامية أن أخذ مال الغير بدون حق محرمٌ شرعًا، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ»، متفق عليه.





وأضافت «الإفتاء» في فتوى لها أن السرقة نوع من أنواع الأخذ بدون حق، وقد ورد النهي عنها في أحاديث كثيرة منها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَعَنَ الله السَّارِقَ؛ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ» متفق عليه، وذكر الله سبحانه عقوبتها في كتابه المجيد، وهو قطع اليد في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38].























