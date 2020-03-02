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محافظات

فصل القمامة من المنبع.. محافظ الدقهلية يؤكد على أهمية التوعية المستمرة

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:09 م
محافظ الدقهلية يؤكد
محافظ الدقهلية يؤكد على أهمية التوعية المستمرة
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همت الحسينى
عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين اجتماعا للإدارة العامة للبيئة والنظافة تناول خلاله العديد من الموضوعات والمقترحات المتعلقة بملف البيئة على مستوى المحافظة والجهود التى يجب ان تتضاعف من أجل التحسين المستمر فى مستوى النظافة والتخلص من القمامة.

وذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بملف تحسين البيئة فى جميع محافظات مصر.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة الاستمرار فى نشر ثقافة فصل القمامة من المنبع مشيرا الى التركيز على تلاميذ وطلاب المدارس  بنطاق المحافظة بالإضافة إلى الأندية الرياضية ومراكز الشباب وذلك من خلال التنسيق بين الإدارة العامة للبيئة وكافة الجهات المعنية وتفعيل منظومة الإعلام البيئى فى هذا المجال .

وطالب المحافظ بأهمية إعادة هيكلة الإدارة بحيث يتم تشكيل فرق عمل من العاملين بالإدارة وتوزيع اختصاصات محددة خاصة فى العمل الميدانى بالمرور على كافة أماكن العمل وخاصة التجمعات لنشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين جموع المواطنين بتنفيذ محاضرات التوعية من خلال متخصصين فى كافة القطاعات على مستوى مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة مؤكدا ان النظافة والحفاظ على البيئة قضية مجتمعية على الجميع المشاركة فيها بفاعلية .
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