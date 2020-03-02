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محافظات

محافظة بني سويف تحذر المواطنين من التعامل على أراضى أملاك الدولة

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:12 م
بني سويف تحذر المواطنين
بني سويف تحذر المواطنين من التعامل على أراضى أملاك الدولة
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محمد عبدالحليم
حذرت محافظة بني سويف المواطنين من التعامل على أراضى أملاك الدولة سواء(بالتعدى أو البيع  أو الشراء أو الإيجار) وإلا تعرض المعتدي للعقوبة الجنائية المنصوص عليها بالمادة "372 مكررا" من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين مع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه فضلا عن إزالة  التعدى على نفقة المخالف وسداد قيمة مقابل الانتفاع  وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.

كما تنوه المحافظة أن "تقديم طلب تقنين " لايرتب أى حقوق قانونية للمتعدى ولا يمكنًه من التعامل على أراضى أملاك الدولة، كما لا يرتب إلتزام على المحافظة بالتصرف إليه وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.

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وحذرت المحافظة  المواطنين من التعرض لجرائم النصب والاحتيال والتعامل مع المخالفين سواء كانوا أفرادا أو شركات تحت اسم التقنين ، مرحبة بأي استفسار إو إيضاح في هذا الشأن عن طريق الجهات الرسمية المختصة بالمحافظة  .
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