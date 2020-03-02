محافظة بني سويف تحذر المواطنين من التعامل على أراضى أملاك الدولة

حذرت محافظة بني سويف المواطنين من التعامل على أراضى أملاك الدولة سواء(بالتعدى أو البيع أو الشراء أو الإيجار) وإلا تعرض المعتدي للعقوبة الجنائية المنصوص عليها بالمادة "372 مكررا" من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين مع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه فضلا عن إزالة التعدى على نفقة المخالف وسداد قيمة مقابل الانتفاع وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.



كما تنوه المحافظة أن "تقديم طلب تقنين " لايرتب أى حقوق قانونية للمتعدى ولا يمكنًه من التعامل على أراضى أملاك الدولة، كما لا يرتب إلتزام على المحافظة بالتصرف إليه وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.

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وحذرت المحافظة المواطنين من التعرض لجرائم النصب والاحتيال والتعامل مع المخالفين سواء كانوا أفرادا أو شركات تحت اسم التقنين ، مرحبة بأي استفسار إو إيضاح في هذا الشأن عن طريق الجهات الرسمية المختصة بالمحافظة .