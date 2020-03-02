حصص بورسعيد الاستيرادية تفاجئ المتعاملين برسم المنطقة الحرة

اشتعل فتيل الأزمة مجددا في حصص بورسعيد الاستيرادية للاستيراد برسم المنطقة الحرة، والتي فوجئ العشرات من أصحابها بإيقاف التعامل معهم أثناء التوجه إلي الجمارك لإكمال إجراءات الشهادات الجمركية بدون سابق انذار أو إخطار أو إبداء أي أسباب ، ما دفع الجميع للتوجه إلي الغرفة التجارية في حالة غضب كبير خاصة وأنهم غير متهمين بقضايا الحصص الاستيرادية المتداولة بالمحاكم خلال الفترة الماضية والتي حصل الكثيرون فيها علي براءات .





وترجع الازمة الى مفاجأة اصحاب الحصص بوقف تسجيل حصصهم على السيستم المخصص وعدم قبوله ادراج البيانات دون ابداء اى اسباب للامر او تفسير من جميع العاملين المنوطين بعمليات الادخال مما وضع الجميع فى حيرة كبيرة وتخوف من ايقاف الحصص الاستيرادية.





وبدأت الشائعات تتوارد عن تفسير اسباب وقف البيانات للعشرات ما بين انه سيتم ايقاف الحصص لمن هم من غير ابناء بورسعيد و الذين يبدأ رقمهم القومى 0300 مما دفع ابناء بورسعيد من مواليد التهجير للغضب الشديد واللجوء الى الاحوال المدنية لاستخراج شهادات تهجير.





وتواردت شائعات اخرى ان الامر يتعلق بقرار من محافظ بورسعيد لايقاف الحصص الاستيرادية نهائيا تمهيدا لالغاء المنطقة الحرة وهو ما نفاه اللواء اركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد نهائيا مؤكدا فى اتصال هاتفى لرئيس الغرفة التجارية ببورسعيد محمد سعده انه لم يصدر اى قرارات بهذا الشأن.





ومع استمرار رفض بعض الحصص من قبل السيستم الخاص بالجمارك و المربوط الكترونيا على وزارة المالية زادت حدة الغضب و التخوفات عند اصحاب تلك الحصص لعدم معلومية السبب وأدى الى تعطل العمل للافراج عن الرسائل الجمركية و البحث عن بدائل لحصص جديدة وكذا مكاتبة اصحاب الحصص الموقوفة برد المبالغ التى حصلوا عليها مقابل منح ادارة الحصة للغير.





ومن جانبه أكد محمد حسنين امين عام الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد عدم صدور اى قرارات لوقف حصص استيرادية للمواطنين و انه بالرجوع للمعنيين شددوا على عدم صدور اى قرارات للوقف نهائيا سوى من صدر تجاههم احكام ولم يحصلوا على البراءات حتى الان.





أما احمد موسى مدير عام الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة فأكد عدم صدور قرارات تجاه وقف اى حصص بعينها من المجلس برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مشددا على ان التعليمات الصادرة تم نشرها للجميع متمثلة فى القواعد الجديدة و التى اقرها المجلس وصدق عليها فى جلسته الاخيرة.





وفى ذات السياق اكد محمد رحيم عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية اتصاله بأحمد كمالو مدير مكتب الترشيد بجمارك بورسعيد و الذى نفى تلقيه اى تعليمات بشأن وقف الحصص مشيرا الى ان الامر يتعلق بالسيستم ولا دخل للجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة به.





وأضاف رحيم انه يتم الان العديد من الاتصالات بالاجهزة و الجهات المعنية للتوصل الى حل وحقائق ثابته يتم اعلانها للمواطنين خلال الساعات القليلة القادمة لتهدئة الرأى العام.





وأكد عدد من المصادر الجمركية ان الامر يتعلق بقضية العيارات التى تجرى فيها تحقيقات موسعة من قبل الاجهزة الرقابية و التى لم يتم احالتها الى القضاء حتى تاريخه والتى تشمل اتهاما الى 3000 صاحب حصة استيرادية تقديريا يرجح انهم من رفض السيستم قبولهم.





وبات من المؤكد ان الساعات القليلة القادمة ستكشف حقائق جديدة تتعلق بالحصص الاستيرادية للمنطقة الحرة ببورسعيد وقرارات لم تشملها قرارات المجلس التنفيذى الجديدة تتعلق بالحفاظ على المال العام للدولة.

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