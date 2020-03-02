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رياضة

فرج عامر يدعو أعضاء الجمعية العمومية لحضور مباراة سموحة أمام الأهلي

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:00 م
فرج عامر
فرج عامر
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منتصر الرفاعى
دعا المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة أعضاء الجمعية العمومية بالنادي، لحضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام النادي الأهلي، والتي من المقرر إقامتها يوم الأربعاء الموافق ١١ مارس فى السابعة والنصف مساءً باستاد القاهرة، مشيرا إلى أنه سيتم تسجيل الأسماء بإدارة الأمن بمركز الخدمات بنادي سموحة. 

يذكر أن فريق سموحة يحتل المركز الخامس بجدول الترتيب بينما يتربع الأهلي على صدارة جدول الدوري.

وقد خاض الفريق العديد من المباريات الودية أمام فريق ميدوه وحقق الانتصار بخماسية ثم فريق المياه بالفوز بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع الاتحاد وديا بهدف لكل منهما.
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