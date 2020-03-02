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تعليم

نائب وزير التعليم يطمئن على سير العملية التعليمية خلال تفقده مدارس بالإسكندرية

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:09 م
نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم
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ياســـمين بدوي
تفقد الدكتور رضا حجازى  نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، نيابة عن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مدرسة نبوية موسى الثانوية بنات بالشاطبى،اليوم، وذلك على هامش زيارته لمحافظة الإسكندرية؛ للمشاركة فى افتتاح (أسبوع التعليم) بمكتبة الإسكندرية.

وأكد حجازي، حرص الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على دعم تطوير المنظومة التعليمية في مصر، والتي تسهم في تحقيق وتعزيز الابتكار والإبداع لدى أبنائنا الطلاب، وصقل مواهبهم.

وحرص نائب الوزير على تفقد فصول المدرسة؛  للاطمئنان على سير العملية التعليمية بالمحافظة، ومناقشة الطالبات حول كيفية الدخول على بنك المعرفة ومدى اكتساب مهارات البحث والتعلم. 

كما استمع لشرح طالبة بالصف الثانى الثانوى للجهاز العصبى على التابلت، وأشاد بدور معلم الفصل وحسن إدارته للحصة بشكل متميز، مؤكدًا علي أهمية التفاعل والمناقشة أثناء الحصة والذى يؤدى إلى اكتساب مهارات البحث والتعلم والابتكار.

كما تفقد الدكتور رضا حجازى المدرسة الرسمية الدولية، مشيدًا بمستوى التدريس داخل الفصول واحتواء المدرسة على حجرة ألعاب رياضية (صالة جيم)، وقاعة للموسيقى وأخرى للرسم، مما يتيح للطلاب تنمية مهاراتهم البدنية والفنية ويصبح التعليم متعة.
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