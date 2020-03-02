بالفيديو والصور.. محافظ المنيا يناقش مع مسئولي التعليم تحديات نظام التابلت

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي وقيادات التعليم على مستوى الإدارات التعليمية التسع لبحث ومناقشة معايير منظومة التعليم الجديدة ، باستخدام جهاز التابلت بالمرحلة الثانوية، والاطمئنان على مدى الاستعداد لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني دون مواجهة الطلاب لأية معوقات أو صعوبات.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ، ومحمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، وعلى عبد السلام مدير التعليم العام وعدد من القائمين بالعمل بالمنظومة التعليمية وعدد من الطلاب بالمرحلة الثانوية.





أكد المحافظ أن الاهتمام بالتعليم يأتي ضمن اولي اهتمامات القيادة السياسية انطلاقا من الاهتمام بالإنسان المصري في كافه نواحي الحياه ، لافتا الى ان نظام التعليم الجديد يساعد على التفاعل والتجاوب بين الطالب والمعلم ويتيح الحصول على المعلومات بسهولة ويسر من خلال بنك المعرفة، كما يسهم في إعادة الجودة التعليمية الصحيحة التي تعتمد على التفكير والبحث عن المعلومات والبعد عن التلقين والحفظ.





وأضاف أن الطالب هو محور وأساس العملية التعليمية وهو المساعد الرئيسي لتقدم مصر، مشيرا إلى أن هذه التجربة الجديدة وان كانت تواجه بعض الصعوبات في بدايتها إلا أنها ستصبح أفضل بكثير من الطرق التقليدية وسنصل من خلالها للقضاء على الدروس الخصوصية لتصبح الأجيال القادمة قادرة على مواجهة اى مشكلة باستخدام العقل والتفكير والإبداع والقدرة على صناعة مستقبل افضل.





من جانبه، أوضح نائب المحافظ أن منظومة التعليم الجديدة تأتى انطلاقًا من رؤية الدولة 2030 وحرص القيادة السياسية على تنفيذ التحول الرقمي فى كافة القطاعات خاصة وعلى رأسها قطاع التربية والتعليم، موجهًا حديثه للطلاب بأنهم جيل يتمتع بخدمات ومزايا وتوافر للمعلومات بكم هائل في اى وقت، كما أنهم قادرون على الاستعانة بجميع الأبحاث العلمية من مختلف جامعات العالم وهو ما لم يكن متاحًا بهذا الشكل للأجيال السابقة.





وأكد نائب المحافظ انه يجب علينا جميعا أن ندعم هذه التجربة بكل ما لدينا من إمكانيات والتي بدأت تؤتى ثمارها، مشيرا إلى أن استخدام التطبيقات الموجودة على جهاز التابلت والاستفادة منها يخرج جيلا جديدًا يبنى مستقبل مصر القادم وننافس به الدول المتقدمة.





وعلى هامش اللقاء، استمع المحافظ ونائبه إلى شكاوى عدد من الطلاب ومقترحاتهم وأرائهم بشأن النظام الجديد موجهًا وكيل وزارة التربية والتعليم بإيجاد آليات وحلول لتلك الشكاوى ووضع المقترحات المقدمة داخل حيز الدراسة لبحث مدى إمكانية تنفيذ الملائم منها.