حبس إبراهيم سعيد شهرًا لامتناعه عن دفع نفقة نجله

قضت محكمة أسرة المعادى، بحبس لاعب الأهلي والزمالك السابق، إبراهيم سعيد، شهرًا، لتخلفه عن سداد متجمد نفقة مأكل وملبس وبدل فرش وغطاء، لنجله أدم من طليقته ابتسام علاء، لمدة 15 شهرًا، بواقع 6050 جنيه شهريا.





وكان هيثم حمد الله، محامى طليقة إبراهيم سعيد لاعب الزمالك والأهلي السابق، أقام الد عوى مؤكدا أن اللاعب يمتنع عن سداد 6000 وخمسين جنيها شهريا، بواقع 6000 نفقة مأكل وملبس، وخمسين جنيها بدل فرش وغطاء، بعد قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع المبلغ، ابتداء من 1 يناير 2018، وذلك لمدة 15 شهرا.





وأضاف في الدعوى، أن اللاعب امتنع عن سداد المصروفات اللازمة لنجله أدم، مما دفع مطلقته لسدادها من مالها الخاص بعد أن قامت بإبلاغ المشكو فى حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المبالغ، وفقا لطلب التسوية رقم 1930 لسنة 2019، وامتنع بعدها اللاعب عن الحضور بعد إعلانه قانونا، ودفع المبالغ، رغم يسار حاله.





وأكدت المدعية في دعواها أن المادة رقم 76 مكررا في القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص في فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم التي يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لاتزيد عن 30 يوما.