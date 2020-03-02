حزب الحرية المصري يؤكد ضرورة الاهتمام بتخفيف الأعباء من كاهل المواطنين

اجتمعت أمانة الاتصال السياسي بحزب الحرية المصري، بجميع أعضاء الأمانة على مستوى محافظات الجمهورية، يأتي هذا في اطار توجيهات الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، وأحمد مهنى، الأمين العام للحزب، من أجل وضع خطة عمل الأمانة السنوية ومناقشتها من أعضاء الأمانة المركزية وأمناء المحافظات.





وأكد مؤمن سيد، أمين الاتصال السياسي، على أهمية التواصل مع المواطن فى جميع أنحاء المحافظات فى القرى والنجوع لتقديم كافة الخدمات للمواطنين والتعرف على جميع المشاكل العامة الخدمية التى تواجه المواطنين.





وشدد سيد، على ضرورة تفعيل المكاتب الخدمية بجميع مقرات الحزب لتلقى الشكاوى من أصحابها والتواصل الجاد معهم، مشيرا إلى أهمية التواصل مع الأجهزة التنفيذية والخدمية لكل محافظة والمساعدة في تقديم حلول للمشكلات التى تخص المواطنين.





ووضعت الأمانة في أولوياتها الاهتمام بالخدمات الصحية والتعليم والتموين والمعاشات وما يخص المواطن فى حياته اليومية، مؤكدين على العمل بكل جهد لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطن ومحاولة أن يكون الحزب حلقة الوصل بين المواطن والجهات المعنية بحل الازمات والمشكلات.





حضر الاجتماع هانى عبد الحميد مساعد امين الاتصال السياسى و محمود سليمان مساعد امين الاتصال السياسى وأمناء المحافظات بأمانات الاتصال السياسى على مستوى الجمهورية.