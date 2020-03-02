أسباب «الفركشة» في مصر.. تعليقات ساخرة للشباب عن تحكم الرجال ونكد الستات .. فيديو

مين بيسيب التاني الأول .. الرجالة ولا الستات .. كان هذا التساؤل عنوان استطلاع أجراه صدى البلد بين الشباب للوقوف على أسباب الإنفصال العاطفي أو ما يسمى بـ "الفركشة" في مصر.





وتنوعت آراء الشباب ما بين الجاد والساخر عن أسباب الفركشة في مصر حيث أكدت أغلب الآراء أن الرجل يكون هو السبب الأل أو من يبادر بالإنفصال لأسباب متعددة.





وقال بعض الشباب إن تفضيل الرجل للعلاقات المتعددة هو السبب الأكثر للفركشة من جانب الرجل، بالإضافة الى "نكد الزوجات" بحسب ما وصفوا، بينما أسباب المرأة للانفصال متعددة وأهمها تحكم الرجل الزائد عن الحد أو عدم الثقة في الرجل.