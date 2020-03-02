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حوادث

متحف قطاع خاص.. ضبط شخصين بحوزتهما 442 قطعة أثرية فى الشرقية

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:17 م
قطع أثرية
قطع أثرية
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مصطفى الرماح
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط شخصين بحوزتهما 442 قطعة أثرية بالشرقية.

وردت معلومات لمفتشى قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار مفادها حيازة عامل 39 سنه مقيم بدائرة مركز كفر صقر بالشرقية بعض القطع الأثرية بقصد الإتجار وعرضها للبيع .

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة  قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية أسفرت عن ضبطه وبرفقته عامل 27 سنه مقيم بدائرة مركز صان الحجر بالشرقية" حال تواجدهما بدائرة مركز كفر صقر وبحوزتهما 442 قطعة أثرية.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما القطع المضبوطة بقصد الإتجار وأنها من نتاج الحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة صان الحجر بدائرة المركز .

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفى إطار خطة قطاع الأمن العام إستهداف وضبط مُتجرى وحائزى القطع الأثرية بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار نظرًا لخطورة تأثير تلك الجرائم .
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