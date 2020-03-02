AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بينهم لقاء مصيري.. 5 مواجهات نارية على أجندة الأهلي خلال شهر مارس

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:13 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
تلقى النادي الأهلي خطابا رسميًا من اتحاد الكرة منذ عدة أيام بـ موعد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال شهر مارس المقبل ضمن مسابقة الدوري الممتاز مع وجود لقاء هام أمام صن داونز الجنوب إفريقي في الدور ربع النهائي أثناء نفس الشهر.

يبدأ الأهلي شهر مارس بمواجهة مصيرية أمام صن داونز في لقاء الإياب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم السبت الموافق السابع من مارس الجاري.

وتحدد 11 من الشهر ذاته موعدا لمواجهة سموحة في السابعة والنصف مساء على استاد القاهرة في الأسبوع الثامن عشر.

ويواجه الأهلي فريق إنبي على استاد القاهرة أيضا في الأسبوع الخامس عشر، في المباراة التي تحدد لها السابعة والنصف مساء يوم ١٤ من مارس.

ويلعب الأهلي مع الإنتاج الحربي يوم 18 ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر باستاد السلام في السابعة والنصف مساء.

ويختتم الأهلي مبارياته بالدوري المحددة في مارس المقبل بمواجهة أسوان على استاد القاهرة في الجولة العشرين وتحديدا في السابعة ونصف مساء يوم 21 مارس المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يصل إلى استاد القاهرة لمواجهة الاتحاد

مباريات الزمالك.. تعرف على مواعيد لقاءات الأبيض خلال شهر فبراير

اتحاد الكرة: قمة الأهلى والزمالك المؤجلة 24 فبراير باستاد القاهرة

وزير الرياضة يدعم الأهلي.. اتحاد الكرة والأمن يبحثان نقل مباراة صن داونز إلى ستاد القاهرة

أصابني الرعب.. مدافع صن داونز يكشف لـ «صدى البلد» رد فعله عقب معرفته بمواجهة الأهلي

خاص.. مدافع صن داونز يتوعد الأهلي: قادرون على تكرار الخماسية

ترشيحاتنا

الجامبي يثير رعب الجماهير الحمراء.. التاريخ الأسود لـ باكاري جاساما مع الأهلي

من أسراب الجراد إلى هجوم الكلاب الضالة.. ماذا يحدث في السعودية؟

صاحب فرن وسائق توك توك .. حكاية عشق حرام تنتهي بالدم فى بهتيم

الملكة إليزابيث منزعجة من هاري وميجان ماركل بسبب طفلهما آرتشي.. تفاصيل

بعد القبض على"شيميل" يمارس الشذوذ مع العرب مقابل أموال.. اعرف العقوبة

أسوة بـ رئيس منغوليا .. هل تكون هالة زايد أول وزير مصري يدخل الحجر الصحي ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حتى لا تؤذيك.. حلول فعالة للتعامل مع الخلافات والضغوط في مكان العمل

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد التراجع.. صور

الكمامة وحدها لا تكفي .. 12 حيلة تحميك من فيروس كورونا