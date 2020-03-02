بينهم لقاء مصيري.. 5 مواجهات نارية على أجندة الأهلي خلال شهر مارس

تلقى النادي الأهلي خطابا رسميًا من اتحاد الكرة منذ عدة أيام بـ موعد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال شهر مارس المقبل ضمن مسابقة الدوري الممتاز مع وجود لقاء هام أمام صن داونز الجنوب إفريقي في الدور ربع النهائي أثناء نفس الشهر.





يبدأ الأهلي شهر مارس بمواجهة مصيرية أمام صن داونز في لقاء الإياب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم السبت الموافق السابع من مارس الجاري.





وتحدد 11 من الشهر ذاته موعدا لمواجهة سموحة في السابعة والنصف مساء على استاد القاهرة في الأسبوع الثامن عشر.





ويواجه الأهلي فريق إنبي على استاد القاهرة أيضا في الأسبوع الخامس عشر، في المباراة التي تحدد لها السابعة والنصف مساء يوم ١٤ من مارس.





ويلعب الأهلي مع الإنتاج الحربي يوم 18 ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر باستاد السلام في السابعة والنصف مساء.





ويختتم الأهلي مبارياته بالدوري المحددة في مارس المقبل بمواجهة أسوان على استاد القاهرة في الجولة العشرين وتحديدا في السابعة ونصف مساء يوم 21 مارس المقبل.