هياخد البطولة باكتساح .. الجماهير تتوقع نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز في جنوب أفريقيا .. فيديو





ورصدت عدسة "صدى البلد" آراء الجماهير حول " توقعاتهم لمباراة العودة بين الأهلي وصن داونز





وقال " عادل خالد " إن صن داونز فريق كبير وقوي وليس سهلا على الإطلاق والاهلي يجب أن يوجد لديه هجوم قوي ونتمنى تحقيق الفوز بنسبة كبيرة البطولة للأهلي.





وأكد " محمد وائل " أن الأهلي فاز بهدفين ونتمنى الفوز هناك بهدف على الأقل واتوقع تألق علي معلول في هذه المباراة.





وتوقع " بسام هشام " فوز الاهلي بهدفين وتألق قفشه مؤكدا أن الأهلي سيأخد البطولة باكتساح.





وأوضح " فوزي محمد " أن الأهلي سيحقق التعادل متوقعا تألق علي معلول وسيصل إلي النهائي مع الزمالك .





وتوقع " أحمد رامي " فوز الأهلي بهدف وتألق أجاي وأفريقيا للأهلي هذا العام وستكون البطولة التاسعة للمارد الأحمر.

حقق النادى الأهلى فوزا مهما على منافسة صن داونز فى ذهاب ربع نهائى دورى ابطال افريقيا بهدفين دون رد ليدخل الأهلي مباراة الإياب بارتياحية التى ستقام يوم السبت فى تمام ال ٣ عصرا فى جنوب افريقيا .