AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هياخد البطولة باكتساح .. الجماهير تتوقع نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز في جنوب أفريقيا .. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 07:17 م
صدى البلد
Advertisements
ندي فكرى- عدسة: احمد بيسو
حقق النادى الأهلى فوزا مهما على منافسة صن داونز فى ذهاب ربع نهائى دورى ابطال افريقيا بهدفين دون رد ليدخل الأهلي مباراة الإياب بارتياحية التى ستقام يوم السبت فى تمام ال ٣ عصرا فى جنوب افريقيا .

ورصدت عدسة "صدى البلد" آراء الجماهير حول " توقعاتهم لمباراة العودة بين الأهلي وصن داونز 

وقال " عادل خالد " إن صن داونز فريق كبير وقوي وليس سهلا على الإطلاق والاهلي يجب أن يوجد لديه هجوم قوي ونتمنى تحقيق الفوز بنسبة كبيرة البطولة للأهلي. 

وأكد " محمد وائل " أن الأهلي فاز بهدفين ونتمنى الفوز هناك بهدف على الأقل واتوقع تألق علي معلول في هذه المباراة. 

وتوقع " بسام هشام " فوز الاهلي بهدفين وتألق قفشه مؤكدا أن الأهلي سيأخد البطولة باكتساح. 

وأوضح " فوزي محمد " أن الأهلي سيحقق التعادل متوقعا تألق علي معلول وسيصل إلي النهائي مع الزمالك . 

وتوقع " أحمد رامي " فوز الأهلي بهدف وتألق أجاي وأفريقيا للأهلي هذا العام وستكون البطولة التاسعة للمارد الأحمر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. آراء الجماهير حول مباراة الأهلي والنجم الساحلي والزمالك ومازيمبي

شاهد.. أول رد فعل من مؤمن زكريا على دعم الجماهير في مباراة الأهلي أمام صن داونز

جريمة كروية.. وائل جمعة ينتقد عدم مشاركة بادجي مع الاهلي أساسيا

شاهد.. احتفال فايلر بفوز الاهلي على صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا

أخبار الأهلي.. موقف رمضان صبحي من لقاء العودة أمام صن داونز ومؤمن زكريا يعلق على مساندة الجماهير

فرص صعود الأهلي للدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

عاجل.. متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي يستقبل وزيرة الدفاع الفرنسية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين

اللي قلبه جامد يشتري.. شعبة الذهب تكشف سبب ارتفاع الأسعار عالميا وعلاقتها بـ كورونا

أسراب الجراد في السعودية؟

لصالح الإنسانية.. برلمانى يكشف السبب الحقيقى لزيارة وزيرة الصحة لـ الصين

إلغاء الدوري الإنجليزي بسبب كورونا.. كلوب: جمهور ليفربول ليسوا حمقى

الجامبي يثير رعب الجماهير الحمراء.. التاريخ الأسود لـ باكاري جاساما مع الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاتحاد الدولي لليد يختتم جولاته التفقدية في مصر

مش هنسلم مش هنبوس .. 10 عادات توقف عنها لمنع الإصابة بـ كورونا

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور