بحضور أكثر من 5 آلاف مواطن .. محافظ أسوان يشهد قودة الصلح بين عائلتى آل ماضى وآل السعيداب..شاهد

وسط أجواء من العفو والتسامح وبحضور أكثر من 5 ألاف مواطن شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قودة الصلح بين عائلتى آل ماضى وآل السعيداب بقرية الصدقية التابعة لمركز كوم أمبو والذى جاء بعد نجاح جهود لجنة الصلح برئاسة سماحة إدريس السيد مصطفى الشريف رائد المنهج الإدريسى بالعالم العربى والأسلامى ، بالتعاون مع رجال الأمن والعمد والمشايخ فى التوصل إلى وقف نزيف الدم وإنهاء هذه الخصومة .





وقد حضر قودة الصلح اللواء محمد خالد نائب مدير أمن أسوان ، بجانب أعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعببة ، فيما بدأت مراسم الصلح بتلاوة آيات من القرآن الكريم .





أعقبه قيام عائلة آل السعيداب بتقديم الكفن لحقن الدماء والصفح والعفو لوجه الله لعائلة آل ماضي وذلك مع ترديد التكبيرات والتهليل .





وخلال كلمته أشاد اللواء أشرف عطية بالجهود المخلصة من قامات أسوان التى ساهمت فى إتمام هذا الصلح ولم الشمل ، والقضاء على أى خلافات ليعم السلم الإجتماعى بين أبناء المحافظة وهو الذى يساهم بدوره فى إرساء مبادئ التماسك والترابط والتكاتف ليعيش الجميع فى آجواء من المحبة والوئام ككتلة واحدة وعلى قلب رجل واحد مواطنين ومسئولين لنحقق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات فى مجتمع يعم فيه السلام والرخاء والأمن والأمان والإستقرار بسواعد أبناؤه المخلصين الأوفياء .





وقدم المحافظ تحيته لكافة الجهود المبذولة من القيادات الأمنية والدينية والشعبية والعمد والمشايخ من أبناء أسوان ، ومواصلتهم العمل بجدية لإتمام المصالحات فى جميع ربوع المحافظة .





كما قدم المحافظ شكره لأبناء عائلتى آل السعيداب و آل ماضي الذين حرصوا على إعلاء المصلحة العامة ، وإتمام هذا الصلح وفتح صفحة جديدة من الإخاء والتراحم بينهم بعد إنهاء الخلاف والذى يعود لعام 2018 بسبب مشكلة على أحد المبانى .

اقرأ أيضًا :

إنهاء خصومة ثأرية بين قبيلتين بأسوان