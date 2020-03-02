صرف مستحقات المعتمرين من الشركات .. والدعاية لا مانع منها

قال باسل السيسي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن آليات استرداد حقوق المعتمرين أو تأجيل رحلاتهم وفقا للعلاقات بين العملاء والشركات السياحية وعلى حسب رغبة المواطنين.





وأكد فى تصريح لـ«صدى البلد» أن استرداد حقوق المعتمرين يكون من الشركات السياحية فقط ولا يتعامل المواطن مع السفارة أو القنصلية السعودية بالقاهرة والمحافظات ويتحصل المعتمر على كافة مدفوعاته حال رغبته فى ذلك.





وأضاف نائب رئيس غرفة شركات السياحة أنه لا يوجد مانع من استمرار الدعاية لبرامج العمرة وذلك فى إطار تعليق و ليس إلغاء سفر المعتمرين ومن هنا لا تتعارض الدعاية.





وتابع أنه لا يوجد توقيت محدد إلى الآن لفتح باب اصدار التأشيرات مرة أخرى وعودة رحلات الطيران أمام المعتمرين مؤكدا أن القرار بيد المملكة العربية السعودية.



