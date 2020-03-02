رئيس حي شرق مدينة نصر: ردع كل من يحاول تشويه المظهر العام.. صور

أجرى اللواء مجدي الوصيف رئيس حى شرق مدينة نصر جولة تفقدية وجه خلالها مديري فرع الصرف الصحى ومياه الشرب شرق مدينة نصر و مدير إدارة المتابعة و مشرفي المناطق باستكمال إعادة تطهير بالوعات الأمطار وتطهير مطابق الصرف الصحى في نطاق حي شرق مدينة نصر.



جاء ذلك بناء علي توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالاهتمام بجميع المجالات الخدمية والمتضمنة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.



كما أكد الوصيف على مرفق الصرف الصحي ومرفق المياه و مشرفي المناطق من الحي بالمرور والمتابعة المستمرة لملاحظة أي مشاكل صرف صحي أو مياه و التعامل الفوري حيال المشكلة ومتابعة سلامة جميع المطابق و البالوعات واستكمال تطهير بالوعات الأمطار في جميع مناطق حي شرق مدينة نصر .



وأكد أنه جار العمل والمتابعة في جميع المناطق بقطاع الحي لإنهاء جميع الظواهر السلبية التي يتضرر منها المواطنين حرصا على استعادة المظهر الحضاري والبيئي اللائق لمناطق حي شرق مدينة نصر.



وبناء علي توجيهات اللواء خالد عبد العال. محافظ القاهرة بضرورة الحفاظ على النظافة العامة و التطوير للميادين والشوارع و الكتل السكنية ورفع وإزالة جميع المخالفات والإشغالات التي تعوق حركة المواطنين وردع كل من يحاول تشويه ذلك حرصا على نفاذ القانون والحفاظ على هيبة الدولة و ذلك بردع كافة المخالفين، تابع رئيس الحي مجموعة فريق العمل الميدانى من (شرطة المرافق وإدارة المتابعة والإزالات و الإشغالات و فرع شرق مدينة نصر للنظافة و التجميل و مشرفي القطاعات) في الأعمال التي تتم في مناطق متفرقة بقطاع الحي من أعمال النظافة والتجميل والتطوير وإزالة الإشغالات.



وأكد أنه تم تنفيذ قرار الإزالة الخاص بالرصيف الكائن أمام العقار رقم ١٢ شارع أفريقيا عمارات بنك الاسكان حيث أنها تعوق حركة المشاة كما تم إيقاف الأعمال الجارية والتحفظ على المعدات الخاصة بالمحل الكائن بالدور الأرضي بالعقار رقم ٥١ شارع مصطفى النحاس ( وذلك لقيام المخالف بضم الردود الخلفي) ( جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين)٠



كما شملت الحملة تنفيذ قرار الإزالة الخاص ( بالبوابة المقامة بمنطقة الردود الجانبية) بالعقاررقم٣٥ شارع مصطفى النحاس المنطقة الثامنة علاوة على إيقاف الأعمال بالمحل الكائن بالدور الأرضي بالعقار رقم ٣٨ شارع علي أمين بالمنطقة الاأولى ( وذلك لقيام المخالف بتحويل الوحدة السكنية إلى نشاط تجاري)(جارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين)٠



كما تم رفع كشك مخالف ( بدون ترخيص) شارع حسنين هيكل مع شارع صقلية أمام مسجد السلام ورفع كشك مخالف ( بدون ترخيص) بشارع كامل خضر أمام شركة البيبسي الحي العاشر(جاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين) ، فضلا عن رفع ( عربة فول) بشارع كامل خضر مع شارع ذاكر حسين الحي السابع و بالتعاون مع المرور تم رفع السيارات بدون لوحات المتروكة بشارع الحدود بعزبة الهجانه.

وبالمرور بواسطة إدارة البيئة بالحي تبين وجود مخالفات بيئية في بعض المنشآت فتم تحرير انذارات لتوفيق وضعها بعد مرور المدة القانونية سيتم عمل محاضر بيئية وارسالها إلى النيابة العامة ٠



كما تابع رئيس الحي أعمال النظافة وأعمال متعهدي الجمع السكني وتجريد الأتربة في مناطق متفرقة بقطاع الحي والتنبيه مشددا على رئيس فرع هيئة النظافة ومدير وحدة الرصد البيئي بمتابعة أعمال رفع القمامة و متعهدى القمامة وفى حال تقصير المتعهدين يتم انذارهم و مخاطبتهم "هيئة نظافة وتجميل القاهرة" ( لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ التعاقد مع المقصر.



كما قام رئيس حي شرق مدينة نصر بتفقد أعمال التطوير في نطاق الحي والمتضمنة متابعة أعمال التطوير " إنشاء أرصفة وتركيب انترلوك وانشاء بالوعات صرف أمطار ورصف الشارعين " شارع الحدود وشارع الجداوي( مدخل عزبة الهجانة)والانتهاء من إنشاء حديقة وزراعتها بالنجيلة والنخيل وذلك بواسطة الإدارات المعنية بحى شرق مدينة نصر وذلك لخدمة المواطنين القاطنين بعزبة الهجانة.



كما تم عمل أصلاح فازات بكشك الإنارة بشارع احمد حسن الزيات وشارع جمال سالم بالمنطقه السابعه و عمل إصلاح كابلات أرضية بشارع مصطفى سليمان بالمنطقه العاشره ؛ و تركيب عدد ٤ كشاف ليد و اصلاح اسلاك كهربائية داخل الأعمدة علاوة على ٦ قفيز لاحكام غلق ابواب الأعمدة بالسويسرى ب ؛ وتم عمل إصلاح كابلات أرضية بشارع حمودة محمود بالمنطقة الثامنة كما تم تركيب كابولى مجوز وتركيب كشافين ليد بشارع محمد المقريفى بالمنطقه السادسة.



كما تم إصلاح فازات بكشك الإنارة بالسويسرى ا ؛ و تركيب كشافين ليد بشارع محمد توفيق وهبة بالمنطقه السادسه ؛ وإصلاح فازات بكشك الاناره بالبوشى بالواحة الحى العاشر ؛ كما تم إصلاح فازات بكشك الإنارة بالزهراء ٢٠٠٠ ؛ و إصلاح كابلات أرضية بشارع معز الدولة بالمنطقه السادسه ؛وتم إنارة جميع المناطق المذكورة بعاليه٠



كما تم البدء فى رصف شارع عبدالله العربي ( المنطقة امام مستشفى الشرطة) وجارى رفع كفاءة الحدائق واستكمال تقليم الأشجار وصيانة وقص الأسوار في مناطق متفرقة بقطاع الحي.

