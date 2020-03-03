اليوم.. بوابتك للخير تسلم المرحلة الأولى لإعادة إعمار قرية الكلابية في الأقصر

أعلنت مؤسسة "بوابتك للخير" للتنمية، انتهاء المرحلة الأولى من مشروع إعادة إعمار قرية الكلابية التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر، ضمن مبادرة حياة كريمة، وبرعاية المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر.

وصرحت نيفين محمد، مدير مشروعات وجه قبلي بمؤسسة "بوابتك للخير"، بأن تلك المرحلة ضمت عمل أسقف لـ١٥ منزلا بتكلفة ٣٠٠ ألف جنيه، سيتم تسليمها اليوم الثلاثاء، ضمن خطة المؤسسة التنموية والخدمية التي تشمل إعمار وإعادة تأهيل المنازل وتنفيذ وصلات كهرباء ومياه.

وأضافت أن المؤسسة نفذت في عام ٢٠١٩ مشروعات بقيمة ١٠ ملايين جنيه ضمت عمليات قلب مفتوح، وأجهزة طبية لمستشفى الغردقة ومستشفى المنصورة، وزواج يتيمات، وسداد ديون غارمين، وحملة "أبنائنا مستقبلنا" التي تم فيها الكشف على أطفال المدارس وصرف العلاج لهم بالإضافة إلى تعقيم المدرسة للحفاظ على صحة الأطفال.