بسبب كورونا.. الاتحاد الآسيوي يكشف مصير دوري أبطال آسيا

عقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اجتماعا طارئ الیوم الاثنین، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، لتحديد مصير دوري أبطال آسیا 2020، بعد انتشار مرض كورونا في عدد من الدول.





وأجل الاتحاد الآسيوي جميع مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات، بناء على طلب عدد من الأندية، والتي كان من المقرر أن تقام اليوم وغدا الثلاثاء.





وانتهى الاجتماع باتفاق جميع الأعضاء ممثلي الاتحاد على تمديد مواعيد أدوار خروج المغلوب، لإتاحة الفرصة لاستكمال مباريات دور المجموعات بحسب ظروف كل بلد.





وكان نادي العين الإماراتي طلب رسميا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل المواجهة أمام ضيفه السد القطري المقرر لها الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا، بسبب تفشي فيروس كورونا.





وقال عضو إدارة النادي الإماراتي ماجد العويس في تصريح للموقع الرسمي للنادي أن طلب تأجيل المباراة يأتي "اتساقا مع إجراءات الوقاية والمراقبة المتبعة في الدولة حاليا بهدف التصدي لفيروس كورونا، خصوصا أن الساعات الماضية شهدت اكتشاف حالتين حول استاد هزاع بن زايد (الذي سيحتضن المباراة)، وتحديدا في طواف الامارات للدراجات".



