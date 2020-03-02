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التضامن الاجتماعى: الوزارة تتعامل مع قطاع الطفولة بشكل واضح ..فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 06:01 م
معاون وزيرة التضامن
معاون وزيرة التضامن الاجتماعى للرعاية الاجتماعية
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اسراء صبري
قال استاذ علاء عبد العاطى، معاون وزيرة التضامن الاجتماعى للرعاية الاجتماعية، إن وزارة التضامن الاجتماعى تتعامل مع قطاع الطفولة بشكل واضح، بالإضافة إلى قطاع الرعاية الاجتماعية والذي يندرج تحته الكثير من مؤسسات الرعاية.

وأكد علاء عبد المعطى، أثناء حوارة مع برنامج "كلام ستات" المذاع على قناة"on e"، أن مؤسسات الرعاية تتعامل مع كثير من الفئات العمرية المختلفة، ومنهم الأطفال.

وأشار معاون وزيرة التضامن الاجتماعى للرعاية الاجتماعية، إلى ان هناك أكثر من تصنيف للأطفال، حيث هناك أطفال أيتام فاقدين للعوائل وأطفال مجهولي النسب، بالإضافة إلى فئة الأطفال المعرضين للخطر وهم يعرفون أيضا بالأطفال ذوى النزاع مع القانون.

وأوضح علاء عبد المعطى، أن الأطفال ذو النزاع مع القانون، يقومون بارتكاب جرائم فى الشارع، لذا يتم الحكم عليه بالإيداع في إحدى دور الرعاية القانونية وفقا لقانون الطفل. 

ولفت معاون وزيرة التضامن الاجتماعى للرعاية الاجتماعية، إلى أن الأطفال المشردين يمكن إدراجهم احيانا ضمن التصنيف الثالث، موضحا ان تم اطلاق برنامج خلال الفترة الماضية خاص بهم، وتم تشكيل 16 وحدة متنقلة تحتوى على أخصائي نشاط وأخصائي اجتماعي بهدف التعامل مع المشردين.
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