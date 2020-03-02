التضامن الاجتماعى: الوزارة تتعامل مع قطاع الطفولة بشكل واضح ..فيديو

قال استاذ علاء عبد العاطى، معاون وزيرة التضامن الاجتماعى للرعاية الاجتماعية، إن وزارة التضامن الاجتماعى تتعامل مع قطاع الطفولة بشكل واضح، بالإضافة إلى قطاع الرعاية الاجتماعية والذي يندرج تحته الكثير من مؤسسات الرعاية.





وأكد علاء عبد المعطى، أثناء حوارة مع برنامج "كلام ستات" المذاع على قناة"on e"، أن مؤسسات الرعاية تتعامل مع كثير من الفئات العمرية المختلفة، ومنهم الأطفال.



