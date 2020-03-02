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تعليم

دخول البنية التحتية التكنولوجية لـ 109 مدارس ثانوي بالبحيرة وتوزيع 25676 جهاز تابلت على الطلاب

الإثنين 02/مارس/2020 - 07:21 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن دخول البنية التحتية التكنولوجية لجميع مدارس الثانوية العامة بعدد ۱۰۹ مدارس، مشيرًا إلى توزيع 25676 جهاز تابلت على طلاب الصف الأول الثانوى بعد ما تم تفعيل وبرمجة جميع الأجهزة وتدريب الطلبة عليها بالمدارس . 

وأكد المحافظ على أهمية منظومة التعليم الجديدة بهدف تطوير التعليم ما قبل الجامعي وتنمية مهارات إستخدام التكنولوجيا والتعليم عن بعد بالإضافة إلى التدريب والاهتمام  بالمعلم وبأبنائنا الطلاب وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم باعتبارهم قاطرة التقدم نحو المستقبل

ومن جانبه استعرض  محمد سعد محمد  – وكيل وزارة التربية والتعليم جهود المديرية خلال شهر فبراير الماضي ومنها تدريب 2481 معلم من معلمي الصف الأول الابتدائي وعدد 2502 معلم من معلمي الصف الثاني الابتدائي على منهج متعدد التخصصات بجميع الإدارات.

وأشار إلى تدريب عدد 125 مدرب من مدربي المرحلة الثانوية بمدرسة عمر كامل الوكيل الثانوية بنات بإشراف من مؤسسة discovery education egypt وفق منظومة التعليم الجديدة و 2707 معلم من معلمي المرحلة الثانوية على النظام التعليمي الجديد  بجميع الإدارات

وأكد على تنفيذ برنامج تحسين وصقل مهارات الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بمدارس الدمج بمدرسة الفكرية وبدء تنفيذ القوافل التعليمية بإدارتي  أبو حمص ، ورشيد لطلاب الصفين الثالث الاعدادي والصف الثالث الثانوي بمشاركة نخبة من خبراء التعليم  لمواجهة الدروس الخصوصية و رفع مستوي الطلاب وتدريبهم علي الامتحانات.

وأضاف وكيل تعليم البحيرة بأنه تم  تفعيل نشاط الوحدة المنتجة حيث يتم تعليم الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة كل حسب قدراته كيفية استخدام (رقائق المعادن ) بطريقة صحيحة ومتقنة و انتاج اشغال متنوعة بسيطة  تختلف حسب نوعه من حيث السمك ( خفيف - سميك - مقوي ).

لافتا إلى تنفيذ مجموعة من التابلوهات المتنوعة الأشكال والأحجام تصلح للمناسبات المختلفة بالإضافة لإنتاج مشغولات أخرى ( برقائق المعادن ) بطريقة الغائر والبارز واستغلالها في تنفيذ لوحات ومجسمات مبتكرة من رقائق المعادن بأشكال فنية متميزة.

دخول البنية التحتية التكنولوجية لـ 109 مدارس ثانوي بالبحيرة وتوزيع 25676 جهاز تابلت على الطلاب
دخول البنية التحتية التكنولوجية لـ 109 مدارس ثانوي بالبحيرة وتوزيع 25676 جهاز تابلت على الطلاب
دخول البنية التحتية التكنولوجية لـ 109 مدارس ثانوي بالبحيرة وتوزيع 25676 جهاز تابلت على الطلاب
دخول البنية التحتية التكنولوجية لـ 109 مدارس ثانوي بالبحيرة وتوزيع 25676 جهاز تابلت على الطلاب
دخول البنية التحتية التكنولوجية لـ 109 مدارس ثانوي بالبحيرة وتوزيع 25676 جهاز تابلت على الطلاب
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