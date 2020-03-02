أهم الأخبار.. السيسي يبحث تعزيز التعاون العسكري مع فرنسا.. ومجلس الوزراء يفعّل خطة الاستعداد والتصدي لـ كورونا

نشر موقع صدى البلد الاخباري على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المتعلقة بمختلف القضايا المحلية والعربية والدولية، وكان أهمها على النحو التالي: -

الرئيس السيسي يستقبل رئيس البرلمان النمساوي





أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل رئيس البرلمان النمساوي ولوفجانج سوبوتكا، وأكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي يستقبل وزيرة الدفاع الفرنسية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين





أعلن متحدث الرئاسة، عن لقاء الرئيس السيسي بوزيرة الدفاع الفرنسية اليوم، وذلك لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، حيث تناول اللقاء المستجدات علي صعيد القضايا والأزمات الاقليمية، وأفادت بذلك فضائية اكسترا نيوز في نبأ عاجل.

مجلس الوزراء: تفعيل خطة الاستعداد والتصدي لـ فيروس كورونا





استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من وزارة الصحة والسكان حول آخر الإحصائيات بشأن الموقف الوبائي العالمي الخاص بفيروس كورونا المستجد "19-COVID"، وذلك وفقًا للموقع التفاعلي لمنظمة الصحة العالمية، الذي تم إطلاقه في 30 يناير الماضي.

الهلال الأحمر المصري: 5.5 طن أدوية مساعدات لدولة جنوب السودان





أعلن الهلال الأحمر المصري عن تقديم معونة أدوية كمساعدات لدولة جنوب السودان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الخارجية المصرية والقوات المسلحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية والتنظيمية المشاركة في هذا الحدث.

بمشاركة 75 دولة.. انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة.. الأربعاء





ينطلق بعد غد – الأربعاء - المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة الذي يعقد في القاهرة لأول مرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويستمر لمدة يومين ،بحضور عالمي رفيع المستوى، وعدد كبير من الوزيرات المصريات والشخصيات العامة والفنانين والفنانات ورائدات الأعمال من مصر ودول العالم.

مرصد الإفتاء: تركيا تعوِّل على جماعة الإخوان في إحياء مشروعها الإمبراطوري بالشرق الأوسط





حذَّر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، من استمرار تصعيد القوات التركية في الأراضي السورية، في ظل الأوضاع الإنسانية المأساوية والصعبة التي يعاني منها الشعب السوري، مما ينذر بتزايد العنف والتوتر والاضطرابات في المنطقة ويخدم مصالح الجماعات والتنظيمات الإرهابية.