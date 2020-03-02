إعدام 6 آلاف زجاجة خل مغشوشة لعدم مطابقتها للمواصفات في أسوان.. صور

تمكن مكتب مراقبة الأغذية بمدينة أسوان من ضبط كميات كبيرة من الخل المغشوش وغير مطابقة للمواصفات القياسية.





وتصل سعة الزجاجة الواحدة 1 لتر، وتم على الفور التحفظ على الكميات المذكورة، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.





وقد قام مكتب مراقبة الأغذية بإعدام كميات من المواد الغذائية المغشوشة كان تم ضبطها خلال حملة على الأسواق وأماكن تداول وبيع المنتجات الغذائية بمدينة أسوان.





حيث تم إعدام عدد 6000 زجاجة خل مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية الصحية.





يأتى تنفيذ هذه الحملة ضمن الحملات التفتيشية المستمرة لمراقبة الأسواق الغذائية بناءً على توجيهات الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى.

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