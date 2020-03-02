AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لايبزيج الألماني يتقدم بالاعتذار عن واقعة إخراج مشجعين يابانيين من ملعبه

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:45 م
نادي لايبزيج الألماني
نادي لايبزيج الألماني
Advertisements
محمد رشاد
قدم نادي لايبزيج الألماني، اعتذاره لمجموعة من الجماهير اليابانية التي تم إخراجها من ملعب النادي في مباراة بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، أمس الأحد، وذلك بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وتحدث عدد من الجماهير عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن تلقيهم طلب للخروج من الملعب بعد حوالي عشر دقائق من بدء المباراة أمام باير ليفركوزن.

وأكد النادي الألماني أن مسؤولي الأمن بالنادي ارتكبوا خطأ في محاولاتهم لاتباع الإرشادات الصادرة عن معهد روبرت كوخ للتعامل مع مواطني بعض الدول التي يحتمل تفشي فيروس كورونا بها.

وكان لايبزيج حاول الوصول إلى الجماهير لدعوتهم لحضور مباراة أخرى.
Advertisements

موضوعات متعلقة

الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يسعى لخطف الصدارة مؤقتا أمام ماينز

بوروسيا دورتموند يستضيف يونيون برلين بـ الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند في ضيافة ليفركوزن اليوم بـ الدوري الألماني

لايبزيج يتصدر الدوري الألماني مؤقتا .. تعرف على نتائج باقي المباريات

الدوري الألماني.. بايرن ميونخ في مهمة تأمين الصدارة أمام بادربورن

جنابري يقود هجوم بايرن ميونخ أمام هوفنهايم بالدوري الألماني

ترشيحاتنا

تخاريف السراج.. حكومة الوفاق تهدد بطرد الجيش الليبي

بعد وصول الأهلى ..فايلر يعقد جلسة مهمة مع عبدالحفيظ.. تفاصيل

فى عيد ميلاده.. سر الهجوم على دانيال كريج بسبب جيمس بوند

بعد إصابة مسئول بارز بـ كورونا.. بيان عاجل من الحرس الثوري الإيراني

وزير الشباب والرياضة يكشف موعد عودة الجماهير لمباريات الدوري..صور

امونيكي يكشف منصبه الجديد في مصر المقاصة عقب التعاقد مع إيهاب جلال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور

طريقة تحضير القهوة العربية .. الأشهر في السعودية والأردن

حتى لا تؤذيك.. حلول فعالة للتعامل مع الخلافات والضغوط في مكان العمل