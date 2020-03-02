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برلمان

منها خفض الأسعار.. برلماني يكشف فوائد تكنولوجيا الكهرباء الحديثة

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:59 م
صدى البلد
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أحمد أيمن
قال دكتور مهندس محمود عطية، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن الاتفاقيات التي تجريها مصر مع الشركات العالمية فيما يخص مجال الكهرباء والطاقة، تعود بالإيجاب على الدولة والمواطن المستهلك، بتوفير الكهرباء بأقل تكلفة.

جاء ذلك تعليقا على اتفاقية الشراكة التي وقعها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس شركة شنايدر إليكتريك العالمية لإنشاء مجموعة من مراكز التحكم الحديثة في شبكات توزيع الكهرباء في مصر.

وأوضح عطية في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في قطاع الكهرباء سيؤدي إلى عدد من المكاسب أبرزها توفير الطاقة والتوسع في إدخالها للعديد من المدن والمناطق الجديدة المحرومة من الخدمة، تقليل نسبة الفقد الكهربائي وتحقيق الاستفاد القصوى من الطاقة، تشغيل المحطات الكهربائية بأقل تكلفة والتوسع في إنشاء محطات جديدة.

وأشار عضو لجنة الطاقة، إلى أن هذه المكاسب ستنعكس على المواطن بتقديم خدمة جيدة للمستهلك بأقل الأسعار، بجانب تعظيم الاستفادة من التطبيقات والدراسات الحديثة لتطوير قطاع الكهرباء. 
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