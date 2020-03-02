قيادي بمستقبل وطن: المخططات التفصيلية للأحوزة العمرانية تقضى على مخالفات البناء

قال المهندس عبدالحميد الهواري، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الدولة تبذل جهودا كبيرا خلال الخمس سنوات الأخيرة من أجل تطوير العشوائيات، وتم وضع جدول زمنى لتحقيق ذلك، من خلال البدء بالمناطق التي تمثل خطورة مباشرة على المواطنين، والقضاء على النمو العشوائي، وهذا الجهد يستوجب تضافر الجهود جميعها، للوصول للهدف المنشود.





وأكد «الهواري»، في تصريحات له، أن عدم الانتهاء من الأحوزة العمرانية بشكل دوري منتظم والمخططات التفصيلية يساهم بشكل كبير في العودة للنقطة صفر فى ملف العشوائيات، ويهدر جهد كبير مبذول فى هذا الملف.





وأضاف أن عدم الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية بعدد من القرى بالرغم من بدء تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء على أرض الواقع، وإجراء تعديل على القانون يسمح بمد مهلة تطبيقه لمدة زمنية أخرى، مما يتطلب سرعة الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية لسهولة تفعيل القانون على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.





وأشار، إلي أن هناك بعض القرى لم يتم عمل أحوزة لها منذ ما يقرب من 8 سنوات على سبيل المثال، مما ساهم في انتشار المباني المخالفة والعشوائية في مختلف القرى والمدن، وهذا الأمر ينعكس على البنية التحتية ويؤثر عليها بشكل تلقائي، مما ينعكس على الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال تخصيص مزيد من الاعتمادات لإصلاح البنية التحتية مرة أخرى.