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منظمة الصحة العالمية: معدل الإصابة بـ كورونا خارج الصين ارتفع 9 مرات.. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 06:04 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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محمود محسن
أعلنت منظمة الصحة العالمية وصول فريق فني من المنظمة إلى إيران لدعم جهود التعامل مع فيروس كورونا.

وأضافت المنظمة خلال مؤتمر في جنيف أن معدل الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين ارتفع بمعدل 9 مرات. 

وحذرت منظمات الصحة حول العالم، الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الستين بتجنب التواجد داخل تجمعات، والبعد عن الحشود، وذلك وسط الذعر العالمي من انتشار فيروس كورونا المستجد

وأصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرا شديدا يحث الناس في هذه الفئة العمرية على تخطي المواعيد الروتينية في جراحات الأطباء والمستشفيات، بسبب الأعداد الكبيرة المتواجدة، وفق ما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية.
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