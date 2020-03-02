منظمة الصحة العالمية: معدل الإصابة بـ كورونا خارج الصين ارتفع 9 مرات.. فيديو





وحذرت منظمات الصحة حول العالم، الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الستين بتجنب التواجد داخل تجمعات، والبعد عن الحشود، وذلك وسط الذعر العالمي من انتشار فيروس كورونا المستجد





وأصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرا شديدا يحث الناس في هذه الفئة العمرية على تخطي المواعيد الروتينية في جراحات الأطباء والمستشفيات، بسبب الأعداد الكبيرة المتواجدة، وفق ما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية.