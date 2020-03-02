ارتفاع نسب التصويت في انتخابات الكنيست

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل قالت أن نسبة إقبال الناخبين على التصويت في ثالث انتخابات برلمانية تشهدها البلاد في أقل من عام بلغت 83.1 بالمائة حتى الساعة 1200 بتوقيت جرينتش، مقارنة بنسبة 5ر36 بالمئة في انتخابات 17 سبتمبر من العام الماضي.





وتأتي نسبة التصويت المرتفعة على الرغم من ظهور مخاوف من قيام ناشطين بمحاولة التأثير على نتائج الانتخابات من خلال نشر "أخبار كاذبة" عن ظهور حالات يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا الجديد(كوفيد-19) داخل مراكز الاقتراع.





وتشكل حالة الإجهاد التي قد تنتاب الناخبين أيضا مصدر قلق.





وبدأ التصويت في 10 آلاف و631 مركز اقتراع. ويحق لنحو 5ر6 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات.