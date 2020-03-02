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تعليم

غرب شبرا بطل بطولة الكرة النسائية بـ تعليم القليوبية ..صور

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:12 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

حصل فريق الكرة النسائية لطالبات إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية ، علي المركز الأول وكأس بطولة القليوبية للكرة النسائية ، لطالبات المدارس والتي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ، على مدار الأيام القليلة الماضية ، حيث حقق الفوز في المباراة النهائية اليوم علي  فريق طالبات شرق شبرا الخيمة ، والذي حصد المركز الثاني في البطولة ، والتي أقيمت على ملاعب الصالة المغطاة باستاد بنها.


فيما حقق فريق إدارة بنها التعليمية المركز الثالث ، عقب فوزه في النهائي على فريق طالبات كفر شكر ، و الذي حصل على المركز الرابع في مباراة تحديد المركزين التي أقيمت أمس.


من جانبه سلم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، يرافقه  طه عجلان وكيل وزارة التعليم والدكتور محمود السبروت وكيل وزارة الشباب والرياضة كأس المباراة والميداليات البرونزية للطالبات الفائزات في مختلف المراكز في إطار تنشيط رياضة المرأة ورعايتها ، لما لها من تأثير هام وإيجابي على الفرد والمجتمع .


وكان توجيه عام التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم ، أطلق المسابقة الأسبوع الماضي تحت إشراف حنان الشحات ، موجه عام التربية الرياضية .


وشارك فى البطولة 12 فريقا لكرة القدم النسائية للمرحلة الإعدادية يمثلون 12 إدارة تعليمية.

غرب شبرا بطل بطولة الكرة النسائية بـ تعليم القليوبية ..صور
غرب شبرا بطل بطولة الكرة النسائية بـ تعليم القليوبية ..صور
غرب شبرا بطل بطولة الكرة النسائية بـ تعليم القليوبية ..صور
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