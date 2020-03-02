غرب شبرا بطل بطولة الكرة النسائية بـ تعليم القليوبية ..صور

حصل فريق الكرة النسائية لطالبات إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية ، علي المركز الأول وكأس بطولة القليوبية للكرة النسائية ، لطالبات المدارس والتي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ، على مدار الأيام القليلة الماضية ، حيث حقق الفوز في المباراة النهائية اليوم علي فريق طالبات شرق شبرا الخيمة ، والذي حصد المركز الثاني في البطولة ، والتي أقيمت على ملاعب الصالة المغطاة باستاد بنها.





فيما حقق فريق إدارة بنها التعليمية المركز الثالث ، عقب فوزه في النهائي على فريق طالبات كفر شكر ، و الذي حصل على المركز الرابع في مباراة تحديد المركزين التي أقيمت أمس.





من جانبه سلم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، يرافقه طه عجلان وكيل وزارة التعليم والدكتور محمود السبروت وكيل وزارة الشباب والرياضة كأس المباراة والميداليات البرونزية للطالبات الفائزات في مختلف المراكز في إطار تنشيط رياضة المرأة ورعايتها ، لما لها من تأثير هام وإيجابي على الفرد والمجتمع .





وكان توجيه عام التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم ، أطلق المسابقة الأسبوع الماضي تحت إشراف حنان الشحات ، موجه عام التربية الرياضية .





وشارك فى البطولة 12 فريقا لكرة القدم النسائية للمرحلة الإعدادية يمثلون 12 إدارة تعليمية.