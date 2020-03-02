غرب شبرا بطل بطولة الكرة النسائية بـ تعليم القليوبية ..صور

حصل فريق الكرة
النسائية لطالبات إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية ، علي المركز الأول وكأس بطولة القليوبية
للكرة النسائية ، لطالبات المدارس والتي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالقليوبية
، على مدار الأيام القليلة الماضية ، حيث حقق الفوز في المباراة النهائية اليوم علي فريق طالبات شرق شبرا الخيمة ، والذي حصد المركز
الثاني في البطولة ، والتي أقيمت على ملاعب الصالة المغطاة باستاد بنها.
فيما حقق فريق
إدارة بنها التعليمية المركز الثالث ، عقب فوزه في النهائي على فريق طالبات كفر شكر
، و الذي حصل على المركز الرابع في مباراة تحديد المركزين التي أقيمت أمس.
من جانبه سلم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، يرافقه طه عجلان وكيل وزارة التعليم والدكتور محمود السبروت وكيل وزارة الشباب والرياضة
كأس المباراة والميداليات البرونزية للطالبات الفائزات في مختلف المراكز في إطار تنشيط
رياضة المرأة ورعايتها ، لما لها من تأثير هام وإيجابي على الفرد والمجتمع .
وكان توجيه عام
التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم ، أطلق المسابقة الأسبوع الماضي تحت
إشراف حنان الشحات ، موجه عام التربية الرياضية .
وشارك فى البطولة 12 فريقا لكرة القدم النسائية للمرحلة الإعدادية يمثلون 12 إدارة تعليمية.