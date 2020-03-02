وصلة غزل في جماهير الأهلي والزمالك من الاتحاد الأفريقي

تغنى الاتحاد الافريقي بجماهير الأهلي والزمالك وذلك عقب مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.





ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو خاص لتفاعل جماهير فريقي الأهلي والزمالك مع ركلتي جزاء محمود علاء وعلي معلول.





وعلق الحساب الرسمي للكاف على الفيديو قائلًا: "ضربتان جزاء، انفجاران في نفس المدرج!".





ونجح الأهلي والزمالك في تحقيق الفوز في ذهاب دور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا بالمباراة التي اقيمت باستاد القاهرة الدولي، حيث فاز الزمالك على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز الأهلي بهدفين دون رد على صن داونز الجنوب افريقي.



