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أخبار البلد

حافظ أبو سعدة: قانون تجريم الاتجار بالبشر يتفق مع المعايير الدولية

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:04 م
حافظ أبو سعدة عضو
حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان
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أماني نوار

قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر  منذ عام ٢٠١٠ أصدرت قانونا لمكافحة جريمة الاتجار في البشر، وهو قانون يتفق مع المعايير الدولية، حيث إنه يتعامل مع الأشخاص الذين يتعرضون للاتجار بصفتهم ضحايا وليسوا مجرمين أو متهمين، وبالتالي لم ينص القانون على عقوبة لهم.

 

 وأكد أبو سعدة في تصريح لـ"صدى البلد" من المهم أن تمكن المنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان بوجه خاص في تقديم المساعدة والعون القانوني لضحايا الاتجار في البشر.


وأوضح أبو سعدة أن تلك الظاهرة عابرة للحدود يجب أن يتم التشبيك والعمل في دول المصدر التي تخرج منها حالات الهجرة غير الشرعية ودول العبور ودور المآل، حتى يمكن العمل لمواجهة جريمة الاتجار في البشر، كما أنه يتمنى أن يشمل التنسيق المنظمات غير الحكومية والمجالس الوطنية المعنية في تلقي الشكاوى وفحصها، وتقديم العون للضحايا.

 

 وطالب أبو سعدة الدولة  أن تقوم بتخصيص منح للمنظمات غير الحكومية لتغطية أنشطتها، وتمكينها بتقديم العون عبر إنشاء صندوق الدعم للمنظمات والمجالس الوطنية.

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