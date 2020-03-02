300 جنيه اشتريت بيها مخدرات.. حكاية مقتل مدرس قعيد على يد سفاح العواجيز بمنشاة ناصر

لكونه من مدمني المواد المخدرة والاشقياء بمنطقة منشاة ناصر نشأت فى ذهنه فكرة سرقة مساكن كبار السن وقتلهم دون أن يترك خلفه أي أثر لجريمته.

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المتهم محمد صالح مكاوي كهربائي، ارتكب جريمة بشعة بتخلصه من المدرس القعيد حسن محمود محمد الذى يسكن وحيدا داخل شقته بمنطقى الحرفيين فى منشأة ناصر عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وإزهاق روحه.

خطط المتهم لارتكاب جريمته بالتوجه إلى مسكن الضحية قبل الواقعة بأيام بصحبة مكوجي، لكي يقوم بعمل خطة لكيفية تسلله للشقة وسرقة الشقة دون ان يكشف امره احد من الجيران أو رجال المباحث، وكذلك أخذ احتياطاته اللازمة حول تنفيذ جريمته.

يوم الواقعة

توجه الكهربائي المتهم إلى مسكن ضحيته العجوز، متحججا بوجود طائر الحمام الخاص به ساقطا داخل شرفة مسكن الضحية، وطلب منه الدلوف للداخل لاحضاره والنزول مباشرة عقب ذلك.





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المدرس القعيد لم يدرى فى باله ما يخطط له المتهم وأنه يريد التخلص منه وسرقته عقب ذلك من اجل الإنفاق على مزاجه وشراء المخدرات والهيروين، وأعطى له الحرية الكاملة فى الدخول ولم يشك مطلقا لحظة واحدة بان تكون نهايته على يد من احسن إليه والذى كان دائم تقديم المساعده له من قبل فى أكثر من مرة.

تنفيذ مخططه

فور دلوف المتهم لداخل المسكن وتاكده من غلق الباب خلفه، انقض مباشرة على ضحيته بخنقه من الخلف وكتم انفاسه حتى لا يقوم بالصراخ او الاستغاثة باحد حتى فارق الحياة، وعقب ذلك قام بوضعه داخل غرفته على سريره وقام بالاستيلاء على المبالغ المالية والمنقولات الخاصة بالمجني عليه خفيفة الوزن وغالية الثمن.

إشعال النار فى ضحيته

عقب إتمام المتهم لجريمته وقتل المدرس القعيد، بدر لذهنه حتى لا ينكشف أمره فقام فورا بإشعال النار داخل الشقة والغرفة التى يوجد بها المجنى عليه لكي تظهر جريمته بأنها قضاء وقدر وان الوفاة بسبب الحريق ولا يوجد بها شبهة جنائية، ثم غادر مسرح جريمته وبحوزته غنيمته من المسروقات 300 جنيه وهاتف محمول.

العودة مرة أخرى لمسرح جريمته

عقب ساعة من هروبه بعد تنفيذ جريمته الشنعاء، عاد المتهم مرة اخرى لمسرح الجريمة إلا أن تلك المرة ظهر حزينا، على ما حدث فى شقة المدرس القعيد ووفاته مستغيثا بالمواطنين لكي يقوموا بإطفاء الحريق وسرعة إخراجه لمحاولة إنقاذه، وصعد برفقة الأهالى لمسكن الضحية حتى يطمئن قلبه بوفاة ضحيته حتى لا ينكشف أمره حتى أبصره متفحما على سريره.

كشف الجريمة

وقع المتهم بلسانه حو ارتكابه الجريمة عقب سماع اقوال زكريا محمد مصطفى 58 عامًا، مكوجي، الذى قال خلال التحقيقات أنه قبل حدوث الواقعة بخمسة أيام وأثناء مباشرة مهام عمله حضر إليه المتهم الأول وطلب منه الصعود رفقته إلى مسكن المجني عليه أثناء تسليمه بعض ملابسه التي قام بكيها وعقب ذلك صعدا سويًا إلى مسكنه وسلمه ملابسه ثم قام المجني عليه بإعطاء المتهم الأول مبلغ مالي لكونه يعطف على الأخير نظرًا لظروف معيشته.

وأضاف في يوم الواقعة، حضر إليه محمود بسيوني، 37 عامًا، صاحب ورشة وقرر له بنشوب حريق بمسكن المجني عليه فهرعا سويًا إلى مسكن الأخير وقام المتهم الأول بالاتصال برجال الحماية المدنية والذين حضروا وتمكنوا من إخماد النيران وعقب ذلك دخل برفقة المتهم الأول إلى مسكن المجني عليه فقرر له بأن المجني عليه توفي جراء الحريق وأرشده عن مكان تواجده والوضع الذي كان عليه الجثمان داخل غرفة النوم ما أثار شكوكه حول كيفية معرفة المتهم بتفاصيل تواجد الجثمان داخل مسكنه دون دخوله إليه من قبل.





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وهذا ما اثبتته تحريات رجال المباحث حول الواقعة بأن وفاة الضحية وراءها شبهة جنائية، وان الكهربائي وراء ارتكاب جريمة القتل، والذى اعترف على نفسه عقب مواجهته بتلك التحريات التى اثبتت الجريمة.

عقب ضبط المتهم ومواجهته أقر له بارتكابه الواقعة وأرشد عن المسروقات التي قام ببيعها إلى المتهمين وبضبطهما أحضرا له الهاتفين المحمولين وتبين أنهما على علم بأن الهاتفين من متحصلات سرقة.

وأضاف أنه، عقب انصرافه اشترى مواد مخدرة بالمبلغ المالي المسروق لتعاطيه المخدرات.





وجاء في ملاحظات النيابة العامة ما جاء بتقرير الطب الشرعي أنه بتشريح المجني عليه حسن محمود تبين أنه في حالة تفحم شديد بالأنسجة الرخوة والعضلات لفروة الرأس والوجه.

وتبين من تقرير المعمل الجنائي أن الحريق شب نتيجة إيصال مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف بملابس وجسد قاطن الشقة.

جريمة اخرى مماثلة من قبل نفذها المتهم

وأمام رجال التحقيق اعترف المتهم بمفاجئة بانه أقر بارتكاب واقعة مماثلة بارتكابه واقعة قتل عجوز آخر وإزهاق روحه بنفس الطريقة والاستيلاء على أمواله لتعاطي المواد المخدرة عقب تلك الواقعة بـ 6 أشهر.





الاعدام للمتهم فى القضيتين

وقرر المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية، إحالة المتهم بقتل عجوز وإشعال النيران في جسده وسرقة متعلقاته وكذلك إعادة فتح التحقيق فى القضية القديمة إلى محكمة الجنايات فى القضيتين، وقضت محكمة جنايات القاهرة عقب تداول الجلسات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا بعد ان تم اخذ رأى فضيلة المفتي فى الرأى الشرعي لاعدامه.