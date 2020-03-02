مرتضى منصور : أموال الزمالك لدى الاتحاد الإفريقي

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك إنه لا يعرف الحصول على مستحقات ناديه لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب استمرار الحجز على أرصدة النادي في ظل القضايا المرفوعة من الرئيس السابق ممدوح عباس.





وقال مرتضى في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "يوتيوب" اليوم الإثنين: "لدى الزمالك أموال عند الاتحاد الإفريقي لا أستطيع تحصيلها خوفا من الحجز عليهم إن تم تحويلهم لأرصدة النادي في البنوك".





وواصل "أما إن ذهبت تلك الأموال لاتحاد الكرة فعمرو الجنايني لن يعطيهم لنا، هو تسبب في شطبي من قبل في الزمالك مع ممدوح عباس".



