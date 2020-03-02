تعرف على أسعار السجائر والمعسل الجديدة

أعلنت الشركة الشرقية للدخان عن ارتفاع أسعار السجائر كليوباترا بعد قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة على منتجات التبغ (السجائر والمعسل).





كما أعلنت الشركة عن طرح منتج جديد من كليوباترا، بسعر 10 جنيهات للعلبة.





أسعار السجائر بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة





كليوباترا بوكس 10 جنيهات للعلبة





كيلوباترا كينج سايز 16.5 جنيه للعلبة





كليوباترا سوفت كوين 17 جنيها للعلبة





كليوباترا بوكس ( أبيض – ألوان) 18 جنيها للعلبة





كلبوباترا سوبر 19 جنيها للعلبة





كليوباترا بلاك ليبول 24 جنيها للعلبة





سلوم وقص 70 جراما بسعر 5.50 جنيه بزيادة 50 قرشا





سلوم وقص 120 جراما بسعر 10.50 جنيه بزيادة 50 قرشا





سلوم وقص 500 جرام بسعر 32 جنيها بزيادة جنيهين





ابو نجمة 100 جرام بسعر 6.50 جنيه بزيادة 50 قرشا





ابو نجمة 500 جرام بسعر 26.50 جنيه بزيادة 150 قرشا





ابو نجمة 1000 جرام بسعر 48 جنيها بزيادة 3 جنيهات





وان فور يو 250 جراما بسعر 48 جنيها بزيادة 3 جنيهات





دخان شعر(احمر -اخضر ) كيس 40 جراما بسعر 32 جنيها بزيادة جنيهين



