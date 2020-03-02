AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تعرف على أسعار السجائر والمعسل الجديدة

الإثنين 02/مارس/2020 - 06:43 م
أسعار السجائر
أسعار السجائر
Advertisements
علياء فوزي
أعلنت الشركة الشرقية للدخان عن ارتفاع أسعار السجائر كليوباترا بعد قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة على منتجات التبغ (السجائر والمعسل).

كما  أعلنت الشركة عن طرح منتج جديد من كليوباترا، بسعر 10 جنيهات للعلبة.

أسعار السجائر بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة

كليوباترا بوكس 10 جنيهات للعلبة

كيلوباترا كينج سايز 16.5 جنيه للعلبة

كليوباترا سوفت كوين 17 جنيها للعلبة

كليوباترا بوكس ( أبيض – ألوان) 18 جنيها للعلبة

كلبوباترا سوبر 19 جنيها للعلبة

كليوباترا بلاك ليبول 24 جنيها للعلبة

سلوم وقص 70 جراما بسعر  5.50 جنيه بزيادة 50 قرشا 

سلوم وقص 120 جراما بسعر  10.50 جنيه بزيادة 50 قرشا 

سلوم وقص 500 جرام بسعر   32 جنيها بزيادة جنيهين

ابو نجمة 100 جرام بسعر  6.50 جنيه بزيادة 50 قرشا 

ابو نجمة 500  جرام بسعر 26.50 جنيه بزيادة 150 قرشا 

ابو نجمة 1000 جرام بسعر 48 جنيها بزيادة 3 جنيهات 

وان فور يو 250 جراما بسعر 48 جنيها بزيادة 3 جنيهات

دخان شعر(احمر -اخضر ) كيس  40 جراما بسعر 32 جنيها بزيادة جنيهين 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرلمان يقر تعديل الضريبة المضافة بزيادة أسعار السجائر

تصل لـ 7 جنيهات للعلبة.. ننشر تفاصيل موافقة البرلمان على زيادة أسعار التبغ

لماذا وافق البرلمان على زيادة أسعار السجائر في مصر ؟

لمدخني السجائر والمعسل.. ننشر أسعار ضريبة التبغ الجديدة

أسعار السجائر الجديدة بعد قرار وزير المالية بتعديل ضريبة القيمة المضافة.. مستندات

هل تؤثر زيادة الضريبة المضافة لأسعار السجائر على المستهلك؟.. البرلمان يجيب

ترشيحاتنا

عقوبات مغلظة.. اجتماع طارئ فى الكاف لحسم أحداث مباراة الزمالك والترجي

لم تتأثر بتداعيات كورونا: انتظام حركة الملاحة في قناة السويس

الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان يوجه تحذيرا للمستثمرين من تأثيرات الكورونا

بشرى سارة.. الصين تتوصل لعلاج جديد لـ فيروس كورونا

بينهم لقاء مصيري.. 5 مواجهات نارية على أجندة الأهلي خلال شهر مارس

طاقم تحكيم جزائري لمباراة الزمالك والترجي بدوري أبطال أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هنسلم مش هنبوس .. 10 عادات توقف عنها لمنع الإصابة بـ كورونا

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور

طريقة تحضير القهوة العربية .. الأشهر في السعودية والأردن